Yvonne Catterfeld: Kehrt sie zu ‘The Voice’ zurück?

DE German Stars - Yvonne Catterfeld (40) war von 2016 bis 2018 festes Mitglied der Jury von 'The Voice', der beliebten Castingshow von ProSieben. In diesem Jahr soll das Format sein zehnjähriges Jubiläum begehen – doch es stehen einige Änderungen an.

Mein rechter, rechter Platz ist frei ...

So wird Sido nicht länger Jurymitglied sein. Der Rapper und die Produktionsfirma hatten sich getrennt, wie vor wenigen Wochen bekannt geworden war. Sido hatte auf einem Konzert behauptet, gefeuert worden zu sein. ProSieben erklärte lediglich, man werde die Zusammenarbeit mit Sido nicht fortsetzen. 'Bild' will nun herausgefunden habe, wer den Platz des Musikers einnimmt: Yvonne Catterfeld. Die wird somit nach einem Jahr Auszeit wieder zum Erfolgsformat zurückkehren.

… ich wünsche mir Yvonne Catterfeld herbei

Noch in diesem Jahr soll die Jubiläumsstaffel aufgezeichnet und ausgestrahlt werden. Sido ist derweil nicht das einzige Jurymitglied, das seinen Hut genommen hat und ersetzt werden muss. Auch Alice Merton ist nicht mehr dabei. Nach einer Staffel als Jurorin hat sie sich entschieden, sich lieber auf eigene neue Musik zu konzentrieren und so das Feld in 'The Voice' einem Kollegen zu überlassen. Ein Nachfolger für Alice steht derweil noch nicht fest.