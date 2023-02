Allgemein | STAR NEWS

Yvonne Catterfeld plaudert aus: Es gibt einen neuen Mann

DE Deutsche Promis - Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld (43) sorgte im Dezember 2021 für Schlagzeilen, denn da verkündeten sie und ihr Partner Oliver Wnuk (47), dass nach 14 Jahren ihre Liebe vorbei sei und zwar schon etwas länger.

Geständnis auf dem roten Teppich

Das Promi-Paar erklärte, dass es Weihnachten zusammen feiern würde, schließlich sei da der gemeinsame Sohn Charlie (8), der nicht unter der Trennung der Eltern leiden sollte. Beide betonten, dass keine Dritten die Schuld an dem Liebesaus trugen. Aber das Leben geht weiter, und die Darstellerin plauderte nun auf dem roten Teppich der Berlinale gegenüber 'Bild' aus, dass es wieder einen Mann an ihrer Seite gibt: "Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung." Zu sehen bekommen wird ihren neuen Schatz aber nicht.

Yvonne Catterfeld setzt auf Privatsphäre

Yvonne Catterfeld hat sich nämlich in jemanden verliebt, der nicht in der Öffentlichkeit steht und warum sollte man ihn dann ins Rampenlicht zerren? Die gebürtige Erfurterin respektiert seine Privatsphäre. Man kann nur hoffen, dass Paparazzi dies ebenfalls tun, denn neugierig auf einen Blick auf den Neuen in ihrem Leben sind wohl viele.

Aber zumindest scheint die Sängerin das Leben wieder positiver zu sehen. Angesichts des Krieges in der Ukraine und den steigenden Lebenskosten fühlte auch sie die Angst, wie sie der 'Neuen Osnabrücker Zeitung' offenbarte. "Früher habe ich mich sicher und wohlgefühlt, heute sehe ich eine Situation, der ich nicht mehr vertrauen kann. Alles wackelt und wankt." Aber Yvonne Catterfeld ließ es sich trotzdem nicht nehmen, anderen zu helfen und nahm eine ukrainische Flüchtlingsfamilie auf, mit der sie auch zusammen Weihnachten feierte. Ob ihr neuer Freund auch mitgefeiert hat?

