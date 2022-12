Allgemein | STAR NEWS

Yvonne Catterfeld: Mit 40 ist noch lange nicht Schluss mit der Karriere

DE Showbiz - Schauspielerin Yvonne Catterfeld (43) will sich keine Angst machen lassen. Sie kann auch mit Stolz auf ihre bisherige Karriere zurückblicken, denn sie konnte sich sowohl in der Musik als auch im Fernsehen etablieren. Deshalb will sie auch mit größerer Zuversicht in die Zukunft blicken.

"Ich verurteile das"

Es nervt sie auch, wenn es heißt, dass Frauen in ihrer Branche ab einem gewissen Alter weg vom Fenster sind. "Dass es ab 40 schwerer wird, wurde mir schon mit 30 prophezeit. Aber mal ehrlich: Das ist etwas, mit dem man besonders Frauen grundlos Angst macht. Ich verurteile das", regte sich die gebürtige Thüringerin im Gespräch mit 'TV Direkt' auf. "Wir haben nun mal prinzipiell einen unsicheren Beruf, und 'einfach' im klassischen Sinn war unser Job noch nie. Doch wieso sollte man deshalb angsterfüllt in die Zukunft blicken?" Die Darstellerin plädiert für mehr Zutrauen.

Yvonne Catterfeld hat an sich gearbeitet

Sie selbst war aber auch nicht von Anfang an das Selbstvertrauen in Person. Dafür musste der ehemalige 'GZSZ'-Star an sich selbst arbeiten. Eine Therapie half dabei, bestimmte Verhaltensmuster zu durchbrechen. "Mein größter Feind war ich manchmal selbst, und über meinen Schatten zu springen war häufig nicht einfach. Aber jetzt weiß ich, dass ich das kann - und traue es mir wirklich zu." Trotzdem ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Lampenfieber vor Live-Auftritten quält sie noch immer, zum Glück nicht mehr so wie am Anfang ihrer Karriere. "Es war schon so, dass ich gedacht habe, ich muss aufhören. Es hat mich so gequält. Ich dachte: 'Das macht mich fertig!' gestand die Künstlerin in der Sendung 'Playlist of my Life'. Yvonne Catterfeld wollte sich davon aber nicht unterkriegen lassen und steht weiterhin auf der Bühne – sie sich ihren Ängsten gestellt.

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Images