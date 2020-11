Allgemein | STAR NEWS

World AIDS Day: Victoria Beckham gestaltet T-Shirts für einen guten Zweck

DE German Stars - Victoria Beckham (46) und der Rocket Man starten durch, um pünktlich zum World AIDS Day Geld für die AIDS Foundation zu sammeln. Popstar Elton John (73) ist Schirmherr der Stiftung, weshalb er als das perfekte Motiv für ein Charity-T-Shirt auserkoren wurde.

Victoria Beckham hilft ihrem Freund Elton

Die Designerin ist eine alte Freundin von Elton John und seinem Ehemann David Furnish (58). Ihre Idee für den guten Zweck: Ein weißes T-Shirt soll mit einem Polaroid-Motiv bedruckt werden, das Elton John vor einem Privatjet zeigt, mit dem er 1974 seine US-Tour absolvierte. "So stolz darauf, ein ganz besonderes T-Shirt geschaffen zu haben, um den World AIDS Day (am 1. Dezember) zu unterstützen, in Zusammenarbeit mit @ejaf (Elton John AIDS Foundation) und meinen lieben Freunden @eltonjohn und @davidfurnish", freut sich Victoria auf Instagram, während sie sich auf ihrem Selfie mit dem T-Shirt zeigt. "Das T-Shirt zeigt ein legendäres Polaroid von Elton mit Autogramm, aufgenommen während seiner Tournee 1974. So ein positives, starkes Bild!"

Auch Ehemann David Beckham (45) unterstützt die gute Sache: "Sowohl ich als auch @davidbeckham sind langjährige Unterstützer der Stiftung und die Arbeit, die sie macht, ist wirklich inspirierend. Das Ziel ist eine Zukunft ohne AIDS für alle – gegen Vorurteile zu kämpfen, aufzuklären, lebensrettende Therapien zu finanzieren und zu forschen und die am stärksten von AIDS betroffenen Gruppierungen zu betreuen."

Elton John dankt Victoria

Elton John zeigte sich auf Instagram, wie er eines der T-Shits hochhält, während sein Mann David ein Selfie von sich in dem T-Shirt postete. Elton freut sich über die Unterstützung seiner prominenten Freundin: "Diese wunderbaren T-Shirts wurden von meiner lieben Freundin @victoriabeckham zum #WorldAIDSDay kreiert. 50% des Erlöses werden an @ejaf gespendet, um gefährdete Gruppen in aller Welt mit lebensrettenden HIV-Tests, Medikamenten und Pflege zu versorgen."

Das T-Shirt aus Bio-Baumwolle wird in limitierter Auflage angeboten und kostet 95 Pfund, also fast 107 Euro.