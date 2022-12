Allgemein | STAR NEWS

Ein „Nasentrick“ soll’s richten: Victoria Beckham „hatte nie eine Nasen-OP“

DE Showbiz - Wann immer über Victoria Beckham (48) berichtet wird, kommt irgendwann zwangsläufig das Gespräch auf ihre Nase. Seit Jahren fragen sich Beobachter*innen: Hat sie oder hat sie nicht…sich die Nase richten lassen? Zu groß sei der Unterschied zu alten Fotos als dass ihr Riecher auf natürliche Weise ihre perfekte Form bekam, glauben viele.

Der Nasentrick

Allmählich geht der Designerin das Getuschel auf die Nerven. Während eines Gesprächs auf YouTube mit der Make-Up-Expertin Charlotte Tilbury wies sie jegliche Spekulationen, sie habe ihrer Schönheit chirurgisch nachgeholfen, zurück. "Die Leute sagen immer, dass ich mir die Nase hab richten lassen. Hab ich nicht. Ich hatte schon immer eine Nase wie diese. Es ist der Nasentrick", so die Frau von Fußball-Legende David Beckham (47). Da war es doch praktisch, dass sie besagten "Nasentrick" gleich vor Ort demonstrieren konnte. Charlotte stand ihr dabei mit Rat und Tat zur Seite.

Was Victoria Beckham bereut

Das Geheimnis, so Victoria, sei es, mit Contour-Make-Up "entlang der Nasenmitte" zu arbeiten und mit Highlighter einen "kleinen Punkt" hinzuzufügen, wie bei einem Ausrufezeichen. "Damit bekommt man eine Knopfnase", so Charlotte Tilbury. Ob das ehemalige Spice Girl andere kosmetische Optimierungen hatte vornehmen lassen, ließ sie offen. Sie gestand allerdings, dass sie den Einsatz von Brustimplantaten bereue und auch keinerlei Anti-Aging-Produkte verwende. "Bei Hautpflege geht es nicht darum, zu versuchen, jünger auszusehen. Es geht darum, wie die beste Version seiner selbst auszusehen und sich dem zu stellen, was man ist, geputzt und wunderschön", so eine rundum gepflegte Victoria Beckham.

