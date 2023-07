Allgemein | STAR NEWS

Victoria Beckham: Kehrt sie doch zu den Spice Girls zurück?

DE Showbiz - Victoria Beckham (49) könnte vielleicht doch wieder mit den Spice Girls auftreten. Die Modedesignerin, die früher als Posh Spice der Mädchenband bekannt wurde, veröffentlichte ein TikTok-Video, bei dem sie in Miami bei einem Karaoke-Event ‘Say You'll Be There’ von ihrer Band schmetterte.

Aufwärmen des Gesangs

Was dann aber alle in helle Aufregung versetzte, war das, was sie dazu schrieb. “Aufwärm-Gesang. Es kommt noch mehr!” Wird sie tatsächlich wieder mit ihren Kolleginnen Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton und Geri Horner auftreten? Bislang hatte sie sich immer verweigert, aber nun scheint sie überredet worden zu sein. Denn auch der Instagram-Account der Band zeigte am Sonntag den Satz “Einmal ein Spice Girl, immer ein Spice Girl”.

Victoria Beckham wieder auf der Bühne?

Dass Victoria Beckham tatsächlich wieder ein Spice Girls werden könnte, deutete sich schon vor einigen Monaten an., denn da hatte ihre Kollegin Mel B schon klargemacht, dass die Fünf wieder etwas zusammen machen werden. “Meine Theorie ist. dass ich es einfach immer sagen muss, dann wird es passieren”, verriet die Britin gegenüber der ‘Sun’. “Aber wir sitzen auch schon an einem gemeinsamen Statement.” Das klingt doch vielversprechend und die Musikerin gab noch mehr von sich. “Ich kann noch nicht sagen, was es ist, aber wir perfektionieren gerade das, was wir machen wollen. Und zwar alle fünf. Es wird etwas sein, dass die Fans lieben werden.” Das kann jetzt alles bedeuten, aber man kann schon davon ausgehen, dass bei dem Projekt Victoria Beckham wieder trällern wird!

Bild Robert Bell/INSTARimages