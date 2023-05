Allgemein | STAR NEWS

„Womit habe ich das verdient?“ Lizzo erhält pausenlos Hassbotschaften auf Twitter

DE Showbiz - Lizzo (35) befindet sich zurzeit auf Tour für ihr Album 'Special', doch so wirklich kann sie die Konzerte nicht genießen. Auf Social Media sieht sich die Sängerin ('Truth Hurts') einem Dauerfeuer von Hassbotschaften ausgesetzt, und das wurde selbst ihr jetzt zu viel.

"Ein Ausmaß an Beleidigungen und Hass"

Wer die Tweets auf ihrem offiziellen Account sehen will, muss der Sängerin jetzt folgen, und neue Follower werden nicht automatisch zugelassen. Dass sie als Frau im öffentlichen Leben auf Social Media viel Gegenwind bekommt, ist Lizzo längst gewohnt, doch dass sich mittlerweile eine Armee an Hatern an ihr abarbeitet, ist auch der Musikerin zuviel. Sie versteht nicht, womit sie das verdient hat. "Das Ausmaß an Beleidigungen und Hass, der täglich in meine Richtung geht, fängt an, mich zu verwirren. Was genau mache ich denn, um derart viel Respektlosigkeit entgegen gebracht zu bekommen? Ich komme doch einfach nur her und will Social Media genießen wie andere auch."

Lizzo hat die Schnauze voll

Ganz besonders ärgert Lizzo, dass sie gerade eine Menge Karriere-Träume verwirklicht, doch alles, worüber die Leute reden, sei wie dick sie ist. "Ich habe mich schon zurückgehalten, weil ich nicht undankbar erscheinen will, aber ich habe so viel coolen Sch*** in den letzten Wochen gemacht, und alles was ich sehe, ist wie dick ich bin oder ich werde für politische Diskussionen missbraucht. Ich bin es leid."

Nachdem Lizzo am Mittwochabend nach dem Bekanntwerden des Todes von Tina Turner (†83) eine Coverversion von deren Erfolgshit 'Proud Mary' auf der Bühne gesungen und hinterher das Video öffentlich geteilt hatte, ging es erneut los. Kurz darauf stellte Lizzo ihren Account wieder auf 'privat' um.

Bild: Jennifer Graylock/INSTARimages