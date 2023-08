Allgemein | STAR NEWS

Rückendeckung für Lizzo: Ihre Tänzer*innen stehen zu ihr

DE Showbiz - Lizzo (35) bekommt weiterhin Zuspruch. Nachdem Beyoncé ihr bei einem Konzert ein "Ich liebe dich" zugerufen hat, stellen sich jetzt ihre beiden Tanztruppen Big Grrrl und Big Boii hinter sie.

“Wir hatten die Zeit unseres Lebens”

Die Amerikanerin ist von drei ehemaligen Tänzerinnen unter anderem wegen sexueller Belästigung und der Schaffung einer feindseligen Arbeitsumgebung verklagt worden. Am Donnerstag (17. August) veröffentlichten nun ihre verbliebenen Angestellten auf Instagram ein langes Statement, in dem sie die Grammy-Gewinnerin lobten, dass sie "eine Plattform geschaffen hat, auf der wir unsere Passion mit einem Zweck verbinden konnten". Die Tournee wäre eine großartige Erfahrung gewesen. "Wir hatten die Zeit unseres Lebens auf der Special Tour. Wir haben uns sehr geehrt gefühlt, die Bühne mit solch einem erstaunlichen Talent zu teilen", fuhren sie fort. "Die Ansicht, dass Charakter und Kultur Vorrang vor jeder Bewegung und jedem Moment haben, war eine der größten Lektionen und ein Segen, den wir uns nur wünschen konnten."

Großer Dank an Lizzo

Der Lobgesang an Lizzo ging dann weiter. Sie bedankten sich bei ihr, dass sie "Grenzen gesprengt und den Big Grrrl & Big Boiii Tänzern den Weg geebnet hat, das zu tun, was wir lieben... Nicht nur für uns, sondern für Frauen und alle Menschen, die Grenzen überwinden." Ein großes Verdienst des Stars sei, dass er die üblichen Schönheitsideale in Frage gestellt habe."Wir sind so dankbar, dass die Standards und die Existenz von Schönheit in DIESEM Team über die Oberfläche hinausgehen!" Der Amerikanerin, die sich in einem Statement kurz nach der Bekanntgabe der Klage nicht als "Bösewicht" sah, wird diese Lobhudelei sicherlich gut getan haben. Wann und ob sich Lizzo vor Gericht verantworten muss, steht noch nicht fest.

Bild: Jennifer Graylock/INSTARimages