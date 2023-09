Allgemein | STAR NEWS

Neuer Ärger für Lizzo: Stylistin klagt sie wegen ‚illegaler Arbeitsbedingungen‘ an

DE Showbiz - Lizzo (35) wurde von ihrer ehemaligen Stylistin angezeigt. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die ‘Entertainment Tonight’ einsah, wirft Asha Daniels der Sängerin ('Rumours') vor, "ein sexualisiertes, rassistisch aufgeladenes und illegales Arbeitsumfeld" geschaffen zu haben.

Toxisches Arbeitsklima

Asha Daniels behauptete, dass Lizzo ihr Management-Team nicht davon abhielt, andere Mitarbeiter schlecht zu behandeln. Sie nannte auch Namen, darunter Amanda Nomura, die für Lizzos Garderobe zuständig war. Der Stylistin zufolge machte Nomura "rassistische und fettphobische Kommentare" und "bei mehreren Gelegenheiten" beleidigende Bemerkungen über Lizzos Reserve-Tänzerinnen. Außerdem hatte Nomura angeregt, Asha Daniels zu feuern. Tourmanagerin Carlina Gugliotta habe sie als "verrückt" bezeichnet, klagte Daniels.

Es geht um Lizzos Image

Lizzos Rechtsvertreter reagierten auf die Klage. "Während Lizzo heute Abend einen Humanitarian Award von der Black Music Action Coalition erhält, weil sie allen Menschen mit ihrer unglaublichen Wohltätigkeitsarbeit helfen will, kommt ein verzweifelter Anwalt daher und will diese Ehre beschmutzen, indem er jemanden findet, der diese falsche, absurde, PR-trächtige Anklage erhebt, und der – ach ja – Lizzo niemals getroffen oder gesprochen hat. Wir werden dem so viel Aufmerksamkeit schenken, wie es verdient, nämlich gar keine." Es ist nicht die erste Klage, die gegen Lizzo erhoben wurde, denn vor einigen Wochen hatten drei ehemalige Tänzerinnen die Sängerin wegen "sexueller, religiöser und rassistischer Belästigung, Beleidigung von Behinderten, Gewichtsshaming und Schaffung eines feindseligen Arbeitsklimas" angezeigt.

Bild: John Palmer/Media Punch/INSTARim