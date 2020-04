Allgemein | STAR NEWS

Wochenrückblick mit Liam Payne: Der Sänger hat eine neue YouTube-Show

DE Showbiz - Liam Payne (26) hat sich eine Möglichkeit ausgedacht, mit seinen Fans während der Corona-Krise in Kontakt zu bleiben: Der einstige One-Direction-Sänger nimmt seine eigene digitale Talk-Show auf, in der er seinen Anhängern davon berichtet, wie er die Zeit während der Selbst-Isolation verbringt.

Liam Payne gibt Einblicks ins Privatleben

In der ersten Folge, die er am Sonntag (26. April) veröffentlich hat, erklärt Liam: "Das hier ist eine kleine Sendung, die ich einmal die Woche für euch da zu Hause zusammenstelle. Ich bin einfach ich selbst, spiele eine Reihe von verschiedenen Videos der Woche ab, einige Dinge, die ich witzig finde, einige Dinge, die ich klarstellen oder über die ich sprechen möchte…. Es ist schon komisch, wir sind hier in dieser Lockdown-Situation…. aber ich habe anscheinend mehr zu tun als je zuvor."

Liam plauderte weiterhin über seine "nette" virtuellen Reunion mit One-Direction-Kollege Niall Horan (26). Außerdem verriet er, dass 1-D-Mitglied Louis Tomlinson (28) ihm angedroht habe, sein Haus mit Eiern zu bewerfen, wenn er weiterhin Details über die Wiedervereinigungspläne der Gruppe verraten würde.

Seid nett zu euren Mitmenschen!

Das Highlight der Woche bestand für den Sänger in dem digitalen Konzert von Rapper Travis Scott: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich so begeistert sein würde. Es war unglaublich, es hat mich inspiriert, selbst etwas zu kreieren, aber natürlich habe ich hinterher wieder nichts gemacht", lachte er.

Der Star schlug aber auch ernstere Töne an und sprach über seine Unterstützung der britischen Tafel-Stiftung The Trussell Trust, für die er seit Neuestem ehrenamtlich arbeitet. Liam Payne forderte seine Fans auf, "etwas Nettes" für die Mitmenschen in diesen schweren Zeiten zu tun.