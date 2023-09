Allgemein | STAR NEWS

Seine Freundin gibt Entwarnung: Liam Payne geht es schon viel besser

DE Showbiz - Liam Payne (30) geht es schon "so viel besser", versicherte seine Freundin Kate Cassidy am Dienstag (19. September) auf TikTok seinen Fans, die sich wegen des plötzlichen Krankenhausaufenthalts ihres Stars Sorgen machten.

Schmerzen im Urlaub

Der ehemalige One-Direction-Sänger musste mit schlimmen Nierenschmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, und das ausgerechnet mitten im romantischen Liebesurlaub am Comer See. Mittlerweile sei der Sänger schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, berichtete Kate: "Ich habe viele Kommentare erhalten, in denen nach Liam gefragt wird, wie es ihm geht, und ich wollte euch alle wissen lassen, dass es ihm schon so viel besser geht. Er ist raus aus dem Krankenhaus und in guten Händen." Er befinde sich inzwischen wieder in Großbritannien und erhole sich in seinem Anwesen außerhalb Londons.

Liam Payne ist wieder zuhause

"Die ganze letzte Woche wurde Liam rund um die Uhr betreut, aber zur allseitigen Erleichterung wurde er jetzt entlassen", verriet ein Insider. "Er ist wieder zuhause in England und erholt sich gut zuhause, und es wird immer besser. Kate blieb bei ihm in Italien, war in ihrem Hotel am Comer See, während er im Krankenhaus lag. So konnten sie zusammen nach Großbritannien zurückkehren."

Auch einige Wochen vor dieser Gesundheitskrise in Italien musste Liam ins Krankenhaus, weil er eine schwere Nierenentzündung hatte. Ende August gab Liam Payne dann bekannt, dass er seine Südamerika-Tournee verschieben müsse, um sich "auszuruhen und zu erholen".

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com