Von wegen Promi-Bonus: Liam Payne darf erst einmal zu Fuß gehen

DE Showbiz - Wenn es um Geschwindigkeitsübertretungen geht, kann es schnell teuer werden — und wer sich gleich mehrfach erwischen lässt, ist den Führerschein los. So wie Liam Payne (30). Der Sänger ('Strip That Down') darf sich vorerst nicht ans Steuer setzen.

70km/h in geschlossener Ortschaft — jetzt ist der Lappen weg

Wir erinnern uns: Liam hatte es besonders eilig, als er im Februar mit seinem schwarzen Truck Marke Ford Ranger Wildtrak Deranged Edition im Westen Londons unterwegs war. Statt der erlaubten 30 Meilen die Stunde (48,3km/h) hatte der Star sportliche 43 drauf, also fast 70km/h. Kein Wunder, dass er geblitzt wurde. Am 9. Oktober landete der Fall schließlich vor Gericht, und Liam wurde in Abwesenheit zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 115 Euro verdonnert, drei Punkte gab es obendrein. Gleichzeitig wurde ein Termin für eine zweite Anhörung festgesetzt, in der über seinen Führerscheinentzug entschieden werden sollte.

Liam Payne darf sich sechs Monate lang nicht ans Steuer setzen

Diese hat jetzt stattgefunden, und weil es sich bei Liam Payne um einen "Wiederholungstäter" handelt, darf der einstige One-Direction-Star jetzt für sechs Monate zu Fuß gehen. Immerhin war er geständig gewesen. Er werde jegliche ihm auferlegte Geldstrafe innerhalb von 14 Tagen begleichen, versicherte der Musiker. "Ich war mir der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht bewusst", hieß es in seinem Schreiben an den Lavender Hill Magistrates' Court. Unwissenheit schütz aber bekanntlich nicht vor Strafe.

Es läuft also nicht gerade rund für den Star, der gerade im letzten Monat wegen Nierenschmerzen im Krankenhaus landete, und das nicht zum ersten Mal. Im Vormonat hatte Liam Payne bereits seine Südamerika-Tour wegen chronischen Problemen mit seinen Nieren abgesagt.

