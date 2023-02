Allgemein | STAR NEWS

Wo war Ed Sheeran? „Turbulente Dinge“ hielten den Sänger von Social Media fern

DE Showbiz - 42 Millionen Fans folgen Ed Sheeran (31) auf Instagram, doch dort hatte sich der Sänger ('Shape Of You') in letzter Zeit rar gemacht. Während es früher regelmäßig Updates gab, lagen in den letzten zwei Jahren oft Wochen zwischen den Postings des Superstars.

"Es tut mir leid und es ist meine Schuld"

Pausen auf Social Media sind Fans des Briten jedoch gewohnt, denn seit jeher gönnt er sich zum Jahresende eine Auszeit. Doch es klafften auch sonst größere Lücken in seinen virtuellen Aktivitäten. Am Dienstag meldete sich Ed jetzt mit einem Update und entschuldigte sich zunächst für die Funkstille. "Was ich hier gepostet habe, wurde wohl langsam ein bisschen langweilig", gestand er in einem Clip. "Das tut mir leid und es ist meine Schuld. Der Grund für dieses Video ist ganz ehrlich, dass ein paar turbulente Dinge in meinem Leben passiert sind."

Ed Sheeran verspricht Besserung

Ed Sheeran fuhr fort: "Mir war einfach nicht danach, online zu sein und so zu tun, als sei ich jemand, der ich nicht bin, wenn ich mich einfach nicht so gefühlt habe." Der Sänger fügte hinzu: "Ich weiß, das klingt komisch, aber deswegen mache ich dieses Video, um zu sagen, dass es jetzt besser wird und ich wieder online bin." Offenbar hatte ihn der Clip einige Mühe gekostet, denn der Star kündigte an: "Wisst ihr, hier wird bald komischer Sch*** gepostet. Ich habe dieses Video rund 50 verdammte Mal gemacht, ich mache jetzt nicht noch eins." Was genau hinter dem Hinweis auf "turbulente" Zeiten steckte, ließ Ed Sheeran offen.

Bild: Roger Wong/INSTARimages/Cover Images