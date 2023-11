Allgemein | STAR NEWS

Für einen guten Zweck: Wer ersteigert Ed Sheerans gebrauchte Unterhosen?

DE Showbiz - Außenstehenden ist das Phänomen Ed Sheeran (32) oft ein Rätsel, doch die Musik des Musikers verkauft sich seit Jahren wie keine andere auf diesem Planeten. Klar, dass der Sänger ('Shape Of You') mit seinem Namen auch viel Gutes tun kann.

"73 Paar Socken und 149 Boxershorts"

Jetzt setzt der Superstar seinen Ruhm für kranke Kinder ein und hilft der Organisation East Anglia’s Children’s Hospices (EACH). Die Hospiz-Einrichtung, die auch die Familien der schwerkranken Kids unterstützt, ist in seiner Heimat im Osten Englands aktiv, und Ed hat für eine Versteigerung gleich 450 Gegenstände aus seinem persönlichen Besitz zur Verfügung gestellt. Dabei hat der Sänger wohl mal so richtig im Kleiderschrank gewühlt, denn es gibt auf eBay Unterhosen, Pullover, Mützen, Jacken, Gürtel, Taschen, T-Shirts und Merchandise seines Lieblingsvereins Ipswich Town zu ersteigern. Seine Spende umfasst allein 73 Paar Socken und 149 Boxershorts, von denen er viele selbst getragen hat. Ed ist schon seit vielen Jahren Botschafter für EACH, und es ist auch nicht seine erste Auktion für die Einrichtung.

Ed Sheeran, "ungewaschen und ungebügelt"

Jetzt kommen Ed Sheerans Habseligkeiten unter den virtuellen Hammer. Laut der Charity werden sie verkauft "wie erhalten, ungewaschen und ungebügelt, wobei jeder Verkauf mit einem Brief versehen ist, der die Authentizität bestätigt." Die ersten 20 Stücke gingen am Dienstagmittag (14. November) live, weitere 80 folgten kurz darauf. Direktor Ian Nicholson, der den Verkauf für EACH leitet, freut sich bereits über das rege Interesse. "Es waren ein paar unglaubliche Tage, und wir müssen das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Wir sind ganz überwältigt von dem Interesse der Öffentlichkeit und der Medien und stehen landesweit im Rampenlicht." In der Tat geht es in den Versteigerungen schon gut zur Sache: Obwohl noch vier Tage der Auktion verbleiben, lag zum Beispiel das Gebot für eine lila-weiß gestreifte Unterhose am Mittwochmorgen schon bei 56 Pfund — Ed Sheeran kann eben alles verkaufen.

Bild: Roger Wong/INSTARimages