Premiere für Ed Sheeran: Erstmals drehte ein Fan sein Musikvideo

DE Showbiz - Ed Sheeran (32) präsentierte stolz das erste offizielle Musikvideo zu einem seiner Songs, welches von einem Fan produziert wurde. Seit Dienstag (21. November) ist Beatriz Santamaria Pinhas Video zu ‘That’s On Me’ zu sehen. Sie war eine von Tausenden, die sich für das Projekt bewarben.

Ed Sheeran kann sich auf seine Fans verlassen

Der Star wählte selbst die 14 Fans aus, die bei jeweils einem Song Regie führen durften. Jeder von ihnen vertritt ein anderes Land. Die Auserwählten kommen aus Großbritannien, Irland, Italien, Australien, den Niederlanden, Brasilien, Deutschland, den USA, Frankreich, Japan, Indien, Mexiko, Taiwan und Neuseeland. Die Brasilianerin Beatriz schuf ein Video, das ebenso lustig wie emotional ist und die Geschichte des gelangweilten Bikers Alger Steele erzählt. Ermutigt durch einen Videoclip, in dem Ed Sheeran auftritt, beschließt Alger, sich ein neues Hobby zu suchen. Er probiert allerlei aus – von Backen und Bierbrauen über Schmuckherstellung bis zu Blumenarrangements. Nichts macht ihn richtig glücklich, darum schreibt er schließlich ein Buch über seine Abenteuer auf dem Motorrad.

14 Videos aus 14 Ländern

Am Dienstag (21. November) kündigte Ed Sheeran sein neues Video auf Instagram an: "Vor etwa einem Monat veröffentlichte ich ein Video über die Videos zu ‘Autumn Variations’", erklärte er. "Ich wollte, dass sie von Fans aus aller Welt gemacht werden, ich wollte, dass Leute von Fans hergestellte Videos einreichen. Ab heute kommen sie raus. Sie sind aus 14 verschiedenen Ländern und ich hoffe, dass sie euch gefallen." Beatriz' Werk macht den Anfang, die weiteren 13 Videos zu Ed Sheerans neuen Songs werden in den kommenden Wochen auf YouTube zu sehen sein.

Bild: Janet Mayer/startraksphoto.com