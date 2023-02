Allgemein | STAR NEWS

„Wir könnten nicht glücklicher sein“: Vanessa Hudgens bestätigt Verlobung

DE Showbiz - Schauspielerin Vanessa Hudgens (34) verriet auf Social Media, dass ihr Freund Cole Tucker (26) ihr einen Antrag gemacht hat. Es wurde schon eine Weile gemunkelt, dass sich die beiden verlobt hatten und nun bestätigte die Amerikanerin die gute Nachricht.

Klunker vor dem Eiffelturm

Sie postete eine Nahaufnahme ihrer Hand mit dem großen Verlobungsring. Dahinter sieht man den Eiffelturm. Außerdem veröffentlichte sie einen Schnappschuss, auf dem sie sich umarmen und die Darstellerin ihren Ringfinger in die Kamera streckt. "JA, wir könnten nicht glücklicher sein (Herz-Emoji)", schrieb der Star in der Bildunterschrift. Natürlich dauerte es nicht lange, bis die 48 Millionen Follower artig gratulierten. Aber auch Promis zeigten sich begeistert. Lily Collins schrieb, "Ahhh Herzlichen Glückwunsch !!!!!!", Julianne Hough kommentierte, "Das ist so richtig, Baby !!!!!! Herzlichen Glückwunsch!!!!!!" und Sarah Hyland von der Serie 'Modern Familiy ' zitierte aus dem Musical Wicked: "Könnte nicht glücklicher sein, 'Genau hier, schau, was wir haben, eine märchenhafte Handlung, unser ganz eigenes Happy End'."

Vanessa Hudgens erstes Mal

Vanessa Hudgens hatte ihren Liebsten während der Pandemie 2020 bei einer virtuellen Meditationsgruppe kennengelernt, im November des Jahres machten sie ihre Liaison öffentlich. Die Künstlerin war vorher lange mit ihrem 'Highschool Musical'-Kollegen Zac Efron liiert und danach mit Austin Butler, von dem sie sich 2019 nach neun Jahren trennte. Keiner von ihnen hatte sie zum Traualtar geführt. Dieses Mal wird es also ernst für die Darstellerin. Und sie müsste sich auch keine Gedanken machen, wer ihr Hochzeitskleid näht, denn Designer Jeremy Scott hat ihr das auf Instagram geradezu aufgedrängt. "Ich bin schon dabei, das Kleid zu entwerfen." Mal sehen, ob er den Zuschlag erhält. Bislang hat sich Vanessa Hudgens bedeckt gehalten, was ihre Hochzeitspläne betrifft.

