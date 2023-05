Allgemein | STAR NEWS

Vanessa Hudgens: Am liebsten würde sie mit ihrem Verlobten durchbrennen

DE Showbiz - Vanessa Hudgens (34) spielt mit dem Gedanken, mit ihrem Verlobten Cole Tucker (26) einfach durchzubrennen, weil die Hochzeitsplanung so "anstrengend" ist. Das gestand die Sängerin und Schauspielerin ('High School Musical'), als sie in ‘The Drew Barrymore Show’ zu Gast war und Gastgeberin Drew (48) sie fragte, ob sie den Profi-Baseballspieler nun bald ehelichen würde.

Die Hochzeitsplanung gestaltet sich schwierig

"Es ist anstrengend", klagte Vanessa über die Planung des Events. "Ich weiß nicht, einen Ort zu finden ist schwer. Ich würde am liebsten durchbrennen. Echt, ich bin ganz durcheinander." Immerhin konnte sie bestätigen, dass sie Cole seit 2021 datet; das Paar soll sich Ende 2022 bei einem Paris-Aufenthalt verlobt haben. Er sei so "lieb" und verstehe sie einfach, schwärmte Vanessa.

Vanessa Hudgens weiß, was sie an Cole Tucker hat

Zum Glück weiß Vanessa Hudgens, dass ihrem Liebsten die feineren Details der Hochzeit ohnehin egal sind. "Ich meine, er will mich einfach nur heiraten. Er sagt ‘Was auch immer du willst, Babe’", verriet sie mit einem Lächeln. Ihr Cole sei einfach ein Schatz: "Er ist einfach so nett und er weiß mich zu schätzen und er scheint mich so zu verstehen, wie ich bin. Das ist es für mich", erklärte Vanessa Hudgens, warum sie einfach nur Ja sagen konnte zu ihrem Cole.

