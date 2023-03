Allgemein | STAR NEWS

Vanessa Hudgens: Bloß keinen Blickkontakt mit Ex Austin Butler!

DE Showbiz - Vanessa Hudgens (34) passierte das, was Millionen fürchten: Sie rannte bei einer Party ihrem Ex über den Weg. Was tun? Die Schauspielerin ('High School Musical') nutzte eine übliche Taktik und zückte ihr Handy.

Von den Kameras erwischt

Sie hatte nur Pech, dass Kameras sie dabei filmten, als sie außerhalb der 'Vanity-Fair'-Party beim Gehen auf ihr Handy starrte, während sie an ihrem Ex-Freund vorbeilief. Besagter Ex war Austin Butler (31), der da schon mit der Enttäuschung fertig werden musste, keinen Oscar für seine Darstellung von Elvis im gleichnamigen Film. Aber auch er optierte für die 'Hab sie gar nicht gesehen'-Haltung und winkte fröhlich Fans auf der anderen Seite zu, als seine Ex-Freundin mit der Nase am Handy vorbei lief.

Vanessa Hudgens wurde lobend von Austin Butler erwähnt

Vanessa Hudgens und Austin Butler waren von 2011 bis 2019 zusammen und es ist auch nicht so, dass sie sich gar nicht mehr würdigen. Zumindest Austin Butler fand im Januar warme Worte für die Darstellerin, denn ohne sie hätte er nie den Mut gehabt, die Rolle anzunehmen, die ihm eine Oscar-Nominierung eingebracht hatte. "Wir waren schon so lange zusammen und sie hatte so eine Art hellseherischen Moment, und ich verdanke ihr wirklich viel, weil sie an mich geglaubt hat", erzählte der Star der 'Los Angeles Times', wie viel Anteil Vanessa daran hatte, dass er Elvis spielte. Das sollte sie doch versöhnen und in Zukunft vielleicht den Kopf zum Gruß heben lassen.

Zumal sie ja auch längst wieder glücklich ist – erst kürzlich verkündete sie die Verlobung mit dem Baseball-Spieler Cole Tucker. Austin Butler ist derzeit mit dem Model Kaia Gerber liiert. Keine(r) der beiden hat bislang auf Social Media auf die etwas peinliche Szene reagiert, aber vielleicht bringt es Vanessa Hudgens demnächst dann doch über sich, ihren Ex zumindest mit einem kurzen Nicken zu würdigen.

