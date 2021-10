Allgemein | STAR NEWS

William Shatner gegen Prinz William: “Er versteht es nicht”

DE Showbiz - William Shatner (90) musste sich nach seinem Trip ins All Kritik von einem Namensvetter anhören. Nachdem der Schauspieler am Mittwoch als ältester Astronaut Geschichte geschrieben hatte, meldete sich Prinz William (39) zu Wort. Dem gefällt der neue Trend der Privatflüge ins All nämlich nicht — diese würden keine Rücksicht aufs Klima nehmen.

"Guck mal, ich bin im All"

"Die besten Denker und Köpfe sollten sich darauf konzentrieren, die Probleme dieses Planeten zu lösen und nicht nach dem nächsten Ort zu suchen, an dem wir leben können", erklärte der Royal der BBC. Für ihn liegen die Lösungen auf der Erde und nicht in den unendlichen Weiten. Doch das ließ Captain Kirk nicht gelten. Als er kurz nach Williams Interview von 'Entertainment Tonight' auf die Kommentare angesprochen wurde, verteidigte er das Raumfahrtprogramm von Amazon-Gründer Jeff Bezos.

"(Prinz William) versteht es nicht. Es geht nicht darum, zu sagen: 'Guck mal, ich bin im All'."

William Shatner lässt sich keine Vorwürfe machen

Vielmehr wolle man im All nach Lösungen für die Probleme auf der Erde suchen, zum Beispiel stark verschmutzende Industrien verlagern. "Man kann 250 - 280 Meilen über der Erde eine Basis errichten", glaubt William Shatner. Die 'Star Trek'-Legende schwärmte, dass sein Ausflug in den Orbit ihn daran erinnert habe, dass Menschen jeden Tag etwas Wichtiges vollbringen

Auf Social Media kassierte Prinz William derweil bissige Kommentare, musste sich Doppelmoral vorwerfen lassen. Schließlich nutzen er und seine Frau Herzogin Kate (39) gern mal einen Hubschrauber, wo es auch ein Zug tun würde. Zudem wurde erst vor wenigen Monaten bekannt, dass seine Großmutter, die Queen (95) sich für ihre schottischen Besitztümer von geltenden Umwelt-Auflagen befreien ließ. Schon länger wird kritisiert, wie die Royals ihre Ländereien für die Moorhuhnjagd bewirtschaften — dazu werden oft kontrollierte Feuer in Moorgebieten gelegt. William, so die Nutzer, sollte vielleicht erst einmal in der eigenen Familie aufräumen, bevor er William Shatner kritisiert.

Bild: INSTARimages.com