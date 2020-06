Allgemein | STAR NEWS

William Shatner: Captain Kirk glaubt jetzt doch an Aliens

DE Showbiz - William Shatner (89) wurde bekannt als Captain James T. Kirk in der legendären Science-Fiction-Serie 'Star Trek'. Doch obwohl das 'Star Trek'-Universum von zahlreichen Außerirdischen bevölkert war, glaubte der Schauspieler selbst nicht an die Existenz von Aliens.

William Shatner stellt Nachforschungen über UFOs an

Die Auffassung, dass Menschen die einzigen Wesen im Universum sind, hat William im Zuge seiner neuen TV-Sendung des History-Channels 'The UnXplained' jedoch noch einmal überdacht. Die TV-Show soll mysteriösen UFOs und Aliens auf den Grund gehen. "Ich habe viel über UFOs gelesen, die ich bisher immer abgetan habe", berichtet William im Interview mit dem britischen 'Daily Mirror. "Ich war zynisch, aber in letzter Zeit bin ich weniger missbilligend. Mit den neuen Arten der Fotografie sehen wir, was die Personen behaupten, gesehen zu haben. Es gab ein Video davon, was einige Leute von der Air Force gesehen haben und dafür gibt es keine Erklärung."

Doch obwohl der Schauspieler mittlerweile die Möglichkeit der Existenz von außerirdischen Lebensformen anerkennt, fragt er sich, warum UFOs nur unter merkwürdigen Umständen erscheinen. "Ich verstehe nicht, warum sie nicht vor der Downing Street 10 oder dem Weißen Haus landen", so der Schauspieler.

William Shatner wünscht jedem das Beste - auch seiner Ex-Frau

In dem Interview äußerte sich William Shatner auch über die Scheidung von seiner vierten Frau Elizabeth. Die beiden trennten sich nach 18 Ehejahren im vergangenen Jahr, doch der Schauspieler hegt keine negativen Gefühle seiner Ex-Frau gegenüber und konzentriert sich stattdessen auf seine Arbeit. "In meinem Alter macht mich nichts mehr traurig. Hier ist alles gut. Alles ist okay. Ich wünsche jedem nur das Beste.“