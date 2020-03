Allgemein | STAR NEWS

Nach Scheidung: William Shatner bekommt Pferde und Hunde

DE Showbiz - Bereits im letzten Jahr haben sich William Shatner (88) und seine vierte Ehefrau Elizabeth getrennt. Die Scheidung wurde bereits von einem Gericht vollzogen und der 'Star Trek'-Star ist seitdem offiziell wieder Single. Jetzt wurden auch die Ehegüter der beiden aufgeteilt.

Tiere und Besitztümer werden verteilt

Dem US-News-Portal 'TMZ' zufolge bekommt William zwei Pferde und zwei Hunde aus dem gemeinsamen Besitz, Elizabeth hingegen kann zwei weitere Pferde behalten. An den Schauspieler, der berühmt für seine Pferdezucht ist, geht außerdem "jeglicher Pferde-Samen" sowie das Equipment der Ställe in Kalifornien. Elizabeth kann dafür weiterhin ihr Anwesen in Malibu sowie ein weiteres in Versailles, Kentucky, bewohnen. Gleichzeitig bleibt sie im Besitz des Bauernhofes ihrer Familie in Indiana. Hinzu kommen verschiedene Fahrzeuge, die in ihren Besitz übergehen.

Die Ranch geht an William Shatner

William Shatner hingegen ist nun alleiniger Besitzer eines Apartments in Kalifornien sowie einer Ranch in Three Rivers, die sich im Sequoia National Park befindet. Zu letzterer hat die Ex-Frau des Darstellers aber weiterhin Zugang, um dort die Asche ihres ersten Ehemannes sowie die Gräber einiger Pferde zu besuchen. Auch den Pferden, die nun William Shatner gehören, darf sie noch immer einen Besuch abstatten - wenn sie diesen im Vorfeld ankündigt.

Das Aufteilen der zahlreichen Besitztümer und Tiere von William Shatner und seiner Ex-Frau war offensichtlich kein einfaches Unterfangen, doch nun ist es vollzogen.