Wieder versöhnt? Kim Kardashian verteidigt Kanye West

DE Showbiz - Im Jahre 2020 sagt ein Tweet oft mehr als 1.000 Worte, und so werden Fans und Follower erleichtert aufgeatmet haben, als Kim Kardashian (39) ihren Mann Kanye West (43) auf Twitter unterstützte.

Sicherheitsvorkehrungen wurden eingehalten

Dieser hatte geschrieben, dass er seine regelmäßigen Gottesdienste wieder aufgenommen habe. Am Sonntag (16. August) hatte der erste Sunday Service seit Ausbruch des Coronavirus auf der Ranch des Rappers ('Gold Digger') in Wyoming stattgefunden. Zwar gab es kein Live-Publikum, doch es trat unter anderem ein Chor auf. Dabei habe man strikt auf die Einhaltung von Sicherheitsempfehlungen geachtet, versicherte der Star in seinem Posting auf Social Media. Das bestätigte auch seine Frau.

Kim Kardashian schreitet ein

Die Unternehmerin und Reality-Queen ('Keeping Up With the Kardashians') fügte hinzu: "Falls jemand fragt: Kanyes Team hat alles nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit des Chors zu garantieren, das hat immer höchste Priorität." Der Gottesdienst sei ohne Publikum gefilmt worden. Aus ihrem Einschreiten schlossen aufmerksame Beobachter, dass sich Kim und Kanye nach seinem sehr öffentlichen Zusammenbruch offenbar wieder zusammengerauft hatten.

Unter anderem hatte der Rapper, der unter einer bipolaren Störung leidet, behauptet, er wolle sich schon seit Jahren von seiner Frau scheiden lassen. Nach einen Kurztrip nach Miami und in die Dominikanische Republik scheint aber alles wieder bestens zu sein zwischen Kanye West und Kim Kardashian.