Bei Reunion mit Kanye West: Kim Kardashian in Tränen aufgelöst

DE Showbiz - Medienberichten zufolge flog Kim Kardashian (39) zu ihrem Mann Kanye West (43) auf dessen Ranch in Wyoming. Zuletzt hatte der Rapstar mit seinem verstörenden Verhalten für Schlagzeilen gesorgt, das eines Statements seiner Frau zufolge auf seine bipolaren Störung zurückzuführen sei.

Emotionale Wiedervereinigung

Kurz nachdem sich die beiden zum ersten Mal seit längerer Zeit wiedergesehen hatten, fuhren sie am Montag (27. Juli) in ein Restaurant der Fast-Food-Kette Wendys. Als sie zur Ranch zurückkamen, wurden Kim und Kanye bei einem sehr emotionalen Streitgespräch fotografiert. Der Reality-TV-Star hatte dabei Tränen in den Augen. In den letzten Wochen hatte Kim immer wieder versucht, Kanye dazu zu bewegen, sich Hilfe zu holen.

Ein Beobachter berichtete dem 'People'-Magazin: "Sobald Kim auf der Ranch ankam, verließen die beiden diese in seinem Auto." Kim habe "hysterisch geweint. Sie hat Kanye seit Wochen nicht gesehen. Sie ist sehr emotional, was die ganze Angelegenheit angeht, und auch erschöpft. Sie fühlt sich von Kanye verletzt. Sie hat mehrfach versucht ihn zu erreichen und er hat sie einfach ignoriert. Die Situation ist insgesamt schlecht. Sie hat beschlossen, zu Cody zu fliegen, um mit ihm persönlich zu sprechen. Sie will nicht mehr ignoriert werden."

Kim Kardashian bittet um Mitgefühl

Am Wochenende entschuldigte sich Kanye öffentlich bei Kim via Twitter dafür, private Angelegenheiten in die Öffentlichkeit getragen zu haben und zu weit gegangen zu sein. Er hatte unter anderem behauptet, dass er und Kim eine Abtreibung bei ihrer ersten Schwangerschaft in Betracht gezogen haben und dass er seit zwei Jahren darüber nachdenke, sich von ihr scheiden zu lassen. Wenige Tage zuvor hatte sich Kim erstmals zu seinem bizarren Verhalten geäußert und alle Fans und auch die Medien um Mitgefühl und Verständnis der bipolaren Störung ihres Mannes gebeten. Weder Kim Kardashian noch Kanye West haben sich seit ihrer Wiedervereinigung in Wyoming bisher auf ihren sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet.