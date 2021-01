Allgemein | STAR NEWS

Kim Kardashian und Kanye West: Die Scheidungsanwältin ist schon gebucht

DE Showbiz - 2020 war für niemanden einfach, und es scheint, dass die Ehe von Kim Kardashian (40) und Rapper Kanye West (43, 'Gold Digger') das Horror-Jahr nicht überstanden hat. 'Page Six', die Klatschkolumne der 'New York Post' will erfahren haben, dass die Reality-Queen ('Keeping Up With the Kardashians') bereits die renommierte Scheidungsanwältin Laura Wasser engagiert hat.

"Die Scheidung steht unmittelbar bevor"

"Die Scheidung steht unmittelbar bevor", wird ein Insider zitiert. Kim sei "fertig" mit Kanye, nachdem die beiden wohl einen Großteil des vergangenen Jahres bereits getrennt verbrachten. Gerade der Rapper sorgte immer wieder für Negativ-Schlagzeilen, unter anderem mit seiner bizarren Kandidatur bei der Wahl zum US-Präsidenten. Während einer Kundgebung hatte der Musiker einen Zusammenbruch, der anschließend einem bipolaren Schub zugeschrieben wurde. So erzählte der den Anwesenden unter anderem unter Tränen, dass er und Kim ihr erstes Kind zunächst abtreiben wollten.

Es brodelt schon länger zwischen Kim Kardashian und Kanye West

Auch auf Social Media teilte der Rapper wiederholt gegen seine Frau und deren Familienclan aus. Im Juli ließ er seine Follower wissen, dass er sich schon seit Jahren von Kim Kardashian scheiden lassen wolle. Zudem würde ihre Mutter Kris Jenner ihn von seinen Kindern fern halten. Auch wenn Kanye West sich anschließend bei Kim entschuldigte, war die Ehe vielleicht zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr zu retten.

Laut 'TMZ' hatte Kim wohl schon vor Monaten eine Scheidung in Erwägung gezogen, diese aber immer wieder aufgeschoben, da sie ihren Mann mitten in einem bipolaren Schub nicht im Stich lassen wollte. Jetzt ist es wohl aus mit der Geduld. Die Unternehmerin und Anwältin Laura Wasser sind übrigens alte Bekannte: Laura hatte Kim Kardashian bereits bei ihrer Scheidung von Kris Humphries 2013 vertreten.