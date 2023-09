Allgemein | STAR NEWS

Wie Sophia Thiel in Sachen Liebe nach vorn blickt: „Hey, du bist doch die…!“

DE Deutsche Promis - Wie so viele andere lässt es auch Sophia Thiel (28) zurzeit auf dem Oktoberfest krachen. Die Fitness-Influencerin hatte vor knapp vier Monaten die Trennung von ihrem Freund bekannt gegeben und ist jetzt solo unterwegs.

Bitte Humor mitbringen!

"Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft und uns leider auseinander entwickelt", erklärte die Sportlerin auf Instagram das Liebes-Aus, gegenüber 'Bild' hatte sie hinzugefügt: "So eine Trennung kommt ja nicht von heute auf morgen, das schleicht sich langsam ein." Jetzt ist sie jedoch bereit für neues Glück, wie sie am Rande eines Wiesn-Bummels gegenüber RTL verlauten ließ. Und wie hat man die beste Chance, Sophias Herz zu erobern? Vor allem mit Humor, wie die YouTuberin betonte. "Und einfach draufloslegen, quasi offen auf jemanden zugehen, weil sonst bin ich immer diejenige, die die Initiative ergreift."

Sophia Thiel kennt die Tücken des Promi-Datings

Wer sich ein Herz fasst, hat bei Sophia Thiel also schon mal gute Chancen. Flirten als Promi hat natürlich auch seine Tücken, wie die Influencerin weiß. "Das kann schwierig sein, denn manche sagen 'Hey, du bist doch die…!' und dann kann's unangenehm werden." Doch die Hoffnung gibt sie nicht auf: "Ich denke schon, dass es auf jeden Fall auch möglich ist." Wer Sophia langfristig glücklich machen will, sollte eventuell auch ähnliche Vorstellungen für die Zukunft haben: "Ich sehe mich da eher auf dem Land, in der Natur, mit etwas Ruhe – und wenn ich Glück habe mit einer eigenen Familie", hatte Sophia Thiel kurz nach ihrer Trennung erklärt. "Ich möchte irgendwann auch immer wieder zurück nach Hause kommen. Ich bin einfach ein sehr familienverbundener Mensch, das ist mir sehr wichtig."

