Wer damit wohl gemeint ist? Cathy Hummels nennt Fußballprofis “verwöhnt” und “faul”

DE Deutsche Promis - Sie muss es ja wissen, denn immerhin war Cathy Hummels (35) mehr als sieben Jahre mit einem Fußballer verheiratet: Die Moderatorin (‘Kampf der Realitystars’) hat in einem Interview für die SWR-Sendung über Profi-Kicker ausgepackt. Dabei wurde der TV-Star auch auf die herkömmlichen Klischees über die Ballkünstler angesprochen.

“Kein Bezug zur Realität”

"Ich will echt ehrlich sein. Viele sind nicht dumm, aber dafür verwöhnt", erzählte die Ex-Frau von Nationalspieler Mats Hummels (34). Das liege vor allem daran, dass die jeweiligen Vereine ihnen so ziemlich alle Alltagsaufgaben abnehmen, "und dann werden sie faul." "Das ist bei vielen sehr schade – die sind 17 oder 18, verdienen Millionen und haben keinen Bezug mehr zur Realität." Viele würden sich nicht für Dinge jenseits des Fußballs interessieren und auch einfach nicht verstehen, "dass es auch was anderes im Leben gibt als Fußball. Und dass es nicht normal ist, Millionen mit Fußball zu verdienen." Dazu mangle es einem Großteil dann auch an der nötigen Bildung. Das liege nicht am Zeitmangel, so Cathy, denn die Profis hätten viel freie Zeit "und dann spielen sie PlayStation."

Cathy Hummels' Sohn will in Papas Fußstapfen treten

Kein Wunder, dass Cathy Hummels' fünfjähriger Sohn Ludwig schon jetzt davon träumt, seinem Papa Mats nachzueifern. "Der hat letztens zu mir gesagt: 'Mama, ich werde wie der Papa. Ich werde Fußballspieler und verdiene viel Geld. Ich verdiene viel Geld und kann immer bis Nachmittag schlafen." Sie habe zwar prinzipiell nichts dagegen, dass er in Mats' Fußstapfen trete, doch Bildung komme immer zuerst, betonte die Moderatorin, die seit ihrer Scheidung Ende 2022 auch offiziell Single ist.

Aber vielleicht ändert sich das bald? Am Wochenende startete Cathy gemeinsam mit Reality-Sternchen Evelyn Burdecki (34), die ebenfalls Single ist, auf Instagram einen einen Aufruf "an alle geilen Männer da draußen." Beide wollten demnächst mal gemeinsam auf Tour gehen, erklärte Evelyn. Um Fußballer macht Cathy Hummels dann aber vielleicht einen großen Bogen.

