Cathy Hummels: Als geschiedene Frau ins neue Jahr

DE Deutsche Promis - Die Scheidung des einstigen Traumpaares ist durch: Am Montagmorgen (19. Dezember) trafen sich Cathy Hummels (34) und ihr anstehender Ex-Mann Mats (34) am Münchner Amtsgericht, um sich offiziell zu trennen.

Mats Hummels kam zu spät

Dabei kam der Fußballer zu einem seiner wichtigsten Termine zu spät. Die Influencerin und Moderatorin petzte in ihrer Instagram Story, erinnerte ihren Gatten mit Zwinker-Emoji: "Es gibt Termine, da sollte man nicht zu spät kommen." Ansonsten lief aber alles glatt. Gegenüber 'Bild' ließen beide gemeinsam verlauten: "Heute war unsere Scheidung. Wir sind weiterhin Freunde, Familie und fürsorgliche Eltern." Die beiden sind entschlossen, allein schon ihrem vierjährigen Sohn Ludwig zuliebe nicht im Zorn auseinanderzugehen. "Jetzt frühstücken wir erstmal gemeinsam und trinken einen Kaffee. Wir hatten 13 wunderschöne Jahre."

Cathy Hummels hatte andere Pläne

Dass die Scheidung spurlos an Cathy Hummels vorübergeht, will sie aber gar nicht erst vorgeben. "Ich habe mir nie gewünscht, dass ich am Ende eine geschiedene alleinerziehende Mama bin", hatte die Moderatorin noch letzte Woche im RTL-Interview gestanden. Ganz allein ist sie natürlich nicht, denn nach wie vor wollen beide für Ludwig an einem Strang ziehen. Auf Instagram schrieb der TV-Star dann auch, dass es in einem Krieg schließlich nur Verlierer geben würde. "Jetzt sind wir geschieden, aber sind optimistisch als Eltern und Freunde eine gemeinsame Zukunft zu haben." Sie wolle Deutschland jetzt erstmal für zwei Monate den Rücken kehren, fügte Cathy Hummels hinzu — im Winter keine schlechte Idee!

