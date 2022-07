Allgemein | STAR NEWS

Mats und Cathy Hummels: Berichte über Scheidung — doch beide schweigen

DE Deutsche Promis - Wie sieht die Zukunft von Mats Hummels (33) und seiner Frau Cathy (34) aus? Die Frage treibt seit Monaten ganz Deutschland um. Der Fußballer, der für Borussia Dortmund kickt, wurde mehrfach mit Influencerinnen gesehen, während die Moderatorin ('Kampf der Realitystars') in ihrer Heimat München weilte.

"Ich mag Veränderungen nicht so gern"

Keiner der beiden hat sich bislang offiziell zum Beziehungsstatus des einstigen Traumpaares geäußert. Und so bleiben Spekulationen: Jedes Mal, wenn Cathy auf Instagram postet, wird nach einer versteckten Aussage gesucht, die Licht ins Dunkel bringt. Am Dienstag schrieb die Influencerin: "Wenn sich eine Tür schliesst, dann öffnet sich eine Neue. Ich mag Veränderungen nicht so gern." Besonders der zweite Satz ließ ihre 687.000 Follower aufhorchen: Spricht sie hier etwa übers Ehe-Aus? Sie fuhr fort: "Aber sie zu akzeptieren hilft einem, auch wenn es weh tut. Ich akzeptiere es und bin wie immer so gut es geht positiv. Für Ludwig. Für mich. Für unser Leben. Let‘s go."

Mats und Cathy Hummels schweigen

Das klingt schon arg so, als seien die Gerüchte um Cathy und Mats Hummels wahr. Zumal die 'Bild'-Zeitung jetzt unter Berufung auf das "engste Umfeld" des Paares berichtete, dass die beiden schon vor einiger Zeit die Scheidung eingereicht haben. Da sie aber 2015 ohne Ehevertrag Mann und Frau wurden, soll es wohl mit der Trennung etwas länger dauern. Offiziell schweigen Mats und Cathy beide weiter zum Thema.

Auf Instagram hatte sie lange eine Strategie des geordneten Alltags verfolgt. Die Familie war sogar geschlossen mit Sohn Ludwig (4) in die Ferien geflogen, Cathy hatte Bilder vom unbeschwerten Urlaub geteilt. Viele glauben: Vor allem Ludwig zuliebe hält sich das Paar mit Kommentaren zurück. Anfang Juni hatte Cathy bereits Trennungsgerüchte befeuert, als sie auf die Frage, ob es eine neue Liebe in ihrem Leben gibt, antwortete: "Die Liebe zu mir selbst." Das sei, so versicherte sie das "best Feeling ever. Sich so zu akzeptieren wie man ist. Natürlich gibt es Dinge, die ich in Zukunft ändern will … Aber alles zu seiner Zeit : Baby Steps." Die Gerüchteküche um Mats und Cathy Hummels köchelt also munter weiter.

Bild: Stefan Matzke / sampics/picture-alliance/Cover Images

