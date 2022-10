Allgemein | STAR NEWS

„Wenn du da bist, fühle ich mich vollkommen“: Die süßeste Liebeserklärung an Sarah Engels

DE Deutsche Promis - Sarah Engels feierte am Wochenende (15. Oktober) einen Meilenstein: Die Sängerin ('Ich liebe nur dich') wurde 30 Jahre alt. Das neue Lebensjahrzent begannt für den Star spektakulär.

Eine Vespa von Julian

"So bin ich quasi in die 30er geflogen", schrieb Sarah in ihrer Instagram Story. Und tatsächlich sieht man sie beim Paragliden mit ihrem Sohn Alessio (7). Doch es gibt noch mehr Überraschungen, denn auch ihr Mann Julian hatte sich ein ganz besonderes Geschenk für seine Liebste ausgedacht. In ihrer Story ist zu sehen, wie er Sarah mit verbundenen Augen zu einer mintfarbenen Vespa führt — ihr neues Gefährt. Es gab auch gleich eine Probefahrt, bei der allerdings Julian am Lenker saß. "Ich war einfach zu aufgeregt", schrieb die Jubilarin, die im Kreise ihrer Familie Kaffee und Kuchen genoss.

Sarah Engels' schönstes Geburtstagsgeschenk

Das vielleicht schönste Geburtstagsgeschenk bekam Sarah Engels wohl in Form einer Liebeserklärung ihres Mannes. "Ich weiß, du kannst dir manchmal nicht vorstellen, wie dankbar und glücklich ich bin, dich in meinem Leben zu haben", schrieb Julian auf Instagram. "Aber du bist nicht nur die Liebe meines Lebens, mein unfassbarer Sexy-Schatz, der mich jeden Tag mit ihren Rehaugen verzaubert…Schatz, wenn du da bist fühle ich mich vollkommen. Mit dir ist es so als könnte ich fliegen. Ich glaube dich täglich um mich haben zu dürfen ist mein größtes Geschenk." Mit ihr könne er Witze machen und sich geborgen fühlen, sie sei zudem die Löwenmama, die die Familie beschützt. Was für ein Wochenende für Sarah Engels!

Bild: picture alliance / Eventpress Golejewski | Eventpress Golejewski