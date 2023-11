Allgemein | STAR NEWS

Sarah Engels: Plant sie ein drittes Kind?

DE Deutsche Promis - Sarah Engels (31) hat alle Hände voll zu tun: Sie hat eine kleine Tochter mit ihrem Mann Julian sowie einen Sohn im schulpflichtigen Alter mit ihrem Ex Pietro Lombardi (31). "Nebenbei" hat sie auch noch eine Karriere, die ihre Aufmerksamkeit erfordert. Dennoch gibt es eine Frage, die der Sängerin ('Ti Amo Mi Amor') immer wieder gestellt wird.

“Da will man doch wieder mehr!"

So auch in einer Fragestunde bei Instagram. Da wollten Follower wissen, ob denn noch weitere Kinder bei der Musikerin und ihrem Mann in Planung seien. So ganz eindeutig war die Antwort nicht. Sie hätten zuhause gerade erst über das Thema gesprochen, so Sarah. "Kinder sind das wundervollste, was es auf der Welt gibt! Auch wenn es echt anstrengend sein kann." Doch die lieben Kleinen wissen genau, wie man Mama um den Finger wickelt: "Wenn man ihnen dann in die Augen schaut, weiß man einfach warum und wofür". Das Einzige, was Sarah offenbar nicht gefällt, ist wie schnell die Zeit vergeht und die Kleinen nicht mehr ganz so klein sind. "Die werden sooo schnell groß…da will man doch wieder mehr!" fügte sie hinzu — kein Wunder also, dass die Frage, ob noch weiterer Nachwuchs geplant ist, einfach nicht totzukriegen ist.

Sarah Lombardi mag sich nicht festlegen

Dennoch legte sich Sarah Lombardi in ihrer Antwort nicht fest und schloss geheimnisvoll mit "mal schauen was die Zeit bringt!" ab. Die nötige Power für mehr Familie hat die Sängerin auf jeden Fall, und sie macht auch anderen Frauen Mut. Erst vor wenigen Tagen schrieb sie auf Instagram: "Wir Frauen sind so viel stärker als wir manchmal denken! Unsere Selbstzweifel fesseln uns - obwohl jede einzelne von euch jeden Tag so viele Challenges meistert. Ob es der Alltag ist, im Beruf, mit der Familie, den Kids, der Mann oder viele andere." Sarah weiß: "Wir meistern diese Herausforderungen täglich! Ja wir sind stark und halten unsere Krone oben! Vergisst nicht ihr seid nicht alleine, ihr könnt stolz auf euch sein und ihr werdet es schaffen." Sie schloss ihr Posting mit den Worten: "Glaubt an eure Kraft denn wir Frauen sind so oft so viel stärker als wir es für möglich halten!" Da wuppt Sarah Engels sicher auch die Power für weiteren Nachwuchs, oder?

