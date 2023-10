Allgemein | STAR NEWS

Viel los im Leben der Sängerin: Fitness-Kurs mit Sarah Engels — und das ist noch nicht alles

DE Deutsche Promis - So fit sein wie Sarah Engels (31) — davon träumen viele. Und die Sängerin ('Ich liebe nur dich') will ihren Fans zumindest dabei zur Seite stehen, wenn sie sich um den perfekten Body bemühen oder einfach nur ein bisschen aktiver werden wollen.

Büffeln für die Lizenz

Gemeinsam mit ihrem Mann Julian und einer Fitness App hat die Ex-Frau von Pietro Lombardi das Programm 'Stronger Together by Team Engels' entwickelt. "Wie ihr wisst, lieben wir es ja, uns neuen Herausforderungen zu stellen und neue Dinge zu lernen", hatte Sarah schon im Sommer auf Instagram verkündet. "Wir haben unsere Fitnesstrainer B Lizenz erfolgreich gemeistert und sind nun echt erleichtert. Das war gar nicht so leicht wie gedacht und wir haben bis in die Nächte dafür lernen müssen. Für meinen Mann war’s auch gern die Abendlektüre." Das Büffeln hat sich gelohnt. Jetzt kann man ins Programm der beiden einsteigen. Wer noch nicht ganz entschlossen ist, kann das Angebot zunächst einmal für sieben Tage testen.

Sarah Engels als Vermieterin

Dabei ist Sarah Engels' Sportprogramm günstiger als so manche Gym-Mitgliedschaft: Wer sich für ein Jahr verpflichtet zahlt fünf Euro im Monat, wer sich lieber nicht bindet, ist mit 9,99 Euro dabei. Versprochen werden unter anderem "anfängerfreundliche Workouts" und ein "abwechslungsreiches Training in zehn Minuten", die Übungen sollen laut Website leicht in den Alltag zu integrieren sein.

Auch sonst entwickeln Sarah und Julian immer wieder neue Geschäftszweige und arbeiten an ihrer Altersvorsorge. Die beiden haben in eine weitere Immobilie investiert, die sie vermieten werden. "Jetzt mache ich mich an den ganzen Papierkran, da gibt es nämlich noch einiges abzuarbeiten", so die Sängerin auf Twitter. Wer weiß, vielleicht zieht ja sogar ein Fan bei Sarah Engels ein?

Bild: picture alliance / Eventpress Golejewski | Eventpress Golejewski