Wegen Nierenbeckenentzündung: Lena Meyer-Landrut sagt Shooting ab

DE German Stars - Lena Meyer-Landrut (28, 'Satellite') ist gerade voll in Action: Am Samstagabend [24. August] spielte sie ein Konzert vor 17.000 Zuschauern in der Berliner Wuhlheide, am Sonntag ging es bereits mit dem nächsten Konzert in Düsseldorf weiter. Für heute [26. August] war eigentlich ein Shooting geplant, doch das musste sie wegen gesundheitlicher Probleme absagen.

Lena Meyer-Landrut muss eine krankheitsbedingte Pause einlegen

Auf ihrer Instagram-Story verriet Lena heute Morgen, dass er ihr gar nicht gut gehe. "Morgen, hier seht ihr ein filterloses müdes Gesicht. Glaub, ich bekomme gerade eine Blasenentzündung", flüstert sie und fügt hinzu, dass sie bereits "pretty" für ein Shooting gemacht werde. "Ich muss jetzt erstmal klarkommen." Doch in dem nächsten Clip sieht man sie auf einer Liege, eine Kanüle steckt in ihrem Arm. Es hat die Sängerin offensichtlich richtig erwischt: "Nierenbeckenentzündung. Dreh abgesagt. Leni out. Melde mich morgen."

Erst der Zahn, dann die Blase

Erst am Samstag kam es bei dem Konzert in der Wühlheide zu einem schmerzhaften Zwischenfall für die Sängerin, allerdings ist dieser wesentlich glimpflicher abgelaufen. Lena hat einen halben Zahn bei dem Auftritt verloren. Wie konnte das denn passieren? "Wir haben am Samstagabend vor 17.000 Zuschauern in der Wuhlheide in Berlin gespielt, das war das totale Kontrastprogramm", berichtet sie dem 'Express'. "Da hat sich eine meiner Tänzerinnen einen Takt zu früh bewegt und mir dabei einen halben Zahn ausgeschlagen."

Gute Besserung!

Ganz so schlimm war es dann aber wohl doch nicht, wenig später versicherte ihre Plattenfirma Universal, dass die Aussage "dezent ironisch" gemeint war. Tatsächlich brach sie sich nach Angaben der Plattenfirma eine Ecke vom Zahn ab, als sie gegen ein Mikro stieß. Auf einem Instagram-Bild vom Sonntag [25. August] war dann aber nichts zu sehen: Mit einem breiten Lächeln strahlt sie in die Kamera des Fotografen, von Zahnschäden keine Spur.

Hoffentlich erholt sich Lena Meyer-Landrut von der Nierenbeckenentzündung ebenso schnell wie von dem Zahnunfall.

