Lena Meyer-Landrut: Das sind ihre Vorsätze fürs neue Jahr

DE Deutsche Promis - Lena Meyer-Landrut (32) ist wohl froh, dass 2023 endlich vorbei ist. Die Sängerin ('Satellite') war aber auch wirklich vom Schicksal gebeutelt, vor allem gesundheitlich lief es gar nicht gut. Im August hatte sie sich bei einem Reitfunfall das Kreuzbein gebrochen und im Dezember schickte sie ihren 5,8 Millionen Followern noch Bilder aus der Notaufnahme.

"Voller Verwirrungen und Unsicherheiten"

Deshalb sah ihr Fazit für 2023 entsprechend düster aus. "Das war für mich ein Jahr voller Verwirrungen und Unsicherheiten", zog die ehemalige ESC-Gewinnerin Bilanz. Schon Mitte Dezember merkte man der Künstlerin an, dass der Winter nicht nett zu ihr ist. "Ich sehne mich nach Sommer. Nach Sonne, nach Leichtigkeit", schrieb sie dann. "Der November und der Dezember hängen schwer über mir. Alles grau und dunkel und dieses Jahr überträgt sich das doll auf mich und ich bekomme es auf allen Ebenen zu spüren."

Lena Meyer-Landrut will im Winterfrust etwas Gutes sehen

Zwei Wochen später versucht Lena Meyer-Landrut zum Jahreswechsel ihrem Winterfrust noch etwas Gutes zu entlocken. Auch wenn der November und Dezember ihr "den Rest gegeben" haben, war es vielleicht gut so. "Schön tief nach unten und dann: nachdenken, reflektieren und mit neuen Gedanken, neuer Energie und neuem Mut ins nächste Jahr." Und so versucht sich die Musikerin wieder aufzumuntern und nimmt sich für 2024 einiges vor: "Authentischer. Mehr bei mir. Zurück zu mir. Weniger Druck. Mehr Spaß." Man kann nur hoffen, dass es ihr gelingt und auch die gesundheitlichen Probleme verschwinden. Der Reitunfall hatte seine Spuren hinterlassen, wie sie im September im Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit' berichtete. "Man kann vor allen Dingen nicht aufstehen, hinsetzen, bücken, irgendwelche Sachen aufheben und es ist alles so erschwerlich." Hinzu kam die Ahnung, dass alles noch viel schlimmer hätte kommen können: "'Ok, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen.' Das ist schon echt hart", seufzte Lena Meyer-Landrut damals.

Bild: Famous/ACE Pictures/INSTARimages.com