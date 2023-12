Allgemein | STAR NEWS

Lena Meyer-Landrut: Nach Krankenhaus-Posting jetzt die nächste beunruhigende Nachricht

DE Deutsche Promis - Was ist bloß mit Lena Meyer-Landrut (32) los? Es ist erst wenige Tage her, dass die Sängerin ('Life Was A Beach') ihre Follower mit einem Posting aus dem Krankenhaus beunruhigte. Jetzt folgte ein weiteres düsteres Posting.

"Kurzer Realitätscheck"

Am Wochenende lasen ihre 5,7 Millionen Follower in ihrer Instagram Story, dass es Lena gesundheitlich nicht gut ging. Die Musikerin hatte zuvor ein neues, wunderschönes Foto geteilt, der nächste Eintrag zeigte sie in einem Krankenhausflur. "Kurzer Realitätscheck nach diesem, wie ich finde, wunderschönen Foto zum zweiten Advent. Ich saß gestern in der Notaufnahme und liege jetzt so flach wie schon lange nicht mehr", schrieb sie dazu. Was genau ihr fehlte, ließ sie offen, aber sie ließ ihre Fans noch wissen, dass sie sich mit der Doku-Reihe 'ECHT — Unsere Jugend' die Zeit vertrieb. Jetzt gibt es Neuigkeiten, doch die klingen eher düster als ermunternd.

Lena Meyer-Landrut sehnt sich nach Sonne

Am Dienstagabend (13. Dezember) schrieb Lena Meyer-Landrut auf Instagram zu zwei Foto, welche in warmen Farben gehalten sind und auf denen sich nachdenklich schaut: "Ganz ehrlich, das Foto sieht nach Sommer aus und ich sehne mich nach Sommer. Nach Sonne, nach Leichtigkeit." Was Lena dann berichtet, können sicher viele Menschen in der dunklen Jahreszeit nachempfinden: "Der November und der Dezember hängen schwer über mir. Alles grau und dunkel und dieses Jahr überträgt sich das doll auf mich und ich bekomme es auf allen Ebenen zu spüren…auf der Suche nach mir um mich in diesem Dunkeln gewüst aus schneeregen wieder zu finden." Sie schließt ihr Posting mit "Lieb bleiben, alles zu seiner Zeit, love u." Nach einer unbeschwerten Vorweihnachtszeit klingt das nicht eben. Stellvertretend für viele schrieb ein Follower: "Nach jedem Sturm folgt Sonnenschein. Bleib stark, liebe Lena, ganz viel Liebe an dich." Die Fans hoffen jetzt, dass es bald bessere Nachrichten von Lena Meyer-Landrut gibt.

Bild: Famous/ACE Pictures/INSTARimages.com