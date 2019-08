Allgemein | STAR NEWS

Wayne Carpendale: Die ganze Woche nackt

DE German Stars - Wayne Carpendales (42) Instagram-Fotos sind legendär. Der Schauspieler ('Der Landarzt') ist ein echter Social-Media-Profi, weiß sich locker-flockig in Szene zu setzen und unterhält seine Fans mit humorvollen Einblicken in sein Leben. Das Beste: Der Star nimmt sich selbst nicht zu ernst und lichtet sich zum Beispiel auch mal mit Gesichtsmaske und Gurkenscheiben auf den Augen ab.

Postleitzahl, bitte!

Sein neuestes Selfie kommt allerdings ohne diese kleinen Requisiten aus. Wayne Carpendale schmunzelt mit nacktem Oberkörper in die nach unten auf sein Gesicht gerichtete Kamera, schreibt: "Nur falls jemand sich das fragt…ja, ich lauf schon die ganze Woche nackt rum." Da wird natürlich gleich tausendfach der Herzchen-Button geklickt, seine Follower sind ganz aus dem Häuschen. Ein Fan möchte umgehend die Postleitzahl und Koordinaten des Sohnes von Schlagersänger Howard Carpendale (73).

Wayne Carpendale kann es eben

Andere erkennen neidlos an, dass Wayne Carpendale sich den Strip problemlos leisten kann. "Zeig, was deine Mutter dir mitgegeben hat", "Wer kann, der kann!" und "Klamotten werden überbewertet!" lauten nur einige der aufmunternden Kommentare. Und dazwischen immer wieder eindringliche Fragen, wo genau sich der äußerst nett anzusehende Star denn nun aufhalte. Und was sagte Ehefrau Annemarie (41) dazu? Die klickt ebenfalls aufs Herzchen, steht voll hinter den freizügigen Pics ihres Mannes. So sehr, dass sie ihm im Januar sogar ihr Bikinihöschen für ein Strandfoto lieh. Klar, dass Wayne Carpendale auch darin umwerfend aussah.

