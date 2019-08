Allgemein | STAR NEWS

Annemarie Carpendale fliegt – und Fans gehen in die Luft

DE German Stars - Auf den ersten Blick ein harmloses Bild, das Annemarie Carpendale von sich und Söhnchen Mads auf Instagram gepostet hat. Das Foto zeigt die beiden Hand in Hand am Münchener Flughafen, von wo sie sich auf den Weg nach Berlin machen. Und genau das ist es, was viele Follower in den Kommentaren auf die Palme bringt.

Heftige Reaktionen

Denn diese Strecke wäre in den Augen vieler ebenso mit dem Zug zu bewältigen gewesen - die weitaus klimafreundlichere Variante. In Zeiten, in denen der Amazonasregenwald brennt und soeben der aktuelle Klimabericht der UN veröffentlicht wurde, fallen die Reaktionen entsprechend heftig aus.

"Klimabericht gelesen? Wollt Ihr Eurem Kind später erklären, dass Euch die Zukunft des eigenen Kindes und der späteren Enkelkinder egal war?" heißt es in den Kommentaren. Ein anderer Instagram-User schreibt: "Gerade in der jetzigen Zeit (Klimabericht kam erst vor zwei Wochen; es ist schlimmer, als bisher angenommen) wünschte ich, dass so einflussreiche Accounts auch darüber nachdenken würden, ob man wirklich so oft in ein Flugzeug steigen muss."

Gegenstimmen pro Annemarie Carpendale

Andere hingegen finden das Foto des kleinen Mannes, der auf wackeligen Beinen an der Hand von Mama durch den Flughafen marschiert, einfach nur süß und finden es bedauerlich, dass jedes Bild nun schon Zielscheibe für harsche Kritik wird. Auch Barbara Becker (52) hinterließ eine Nachricht unter dem Bild und postete mehrere Emojis von betenden Händen. Ob sie damit einen sicheren Flug wünscht oder doch fürs Klima betet, verriet sie nicht.

