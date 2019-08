Allgemein | STAR NEWS

Schauspieler Wayne Carpendale kämpft gegen Bürokratie in Bayern: Einfach nur k…!

DE German Stars - Wayne Carpendale (42) ist ein engagierter Vater. Als solcher tritt er jetzt mit einer Bitte an seine 182.000 Instagram-Abonnenten heran.

Süßes Bild, wichtiges Thema

Am Montag [19. August] postet der Schauspieler ('Der Landarzt'), der mit seiner Frau Annemarie Carpendale (41, 'taff') einen kleine Sohn (*2018) erzieht, ein Foto seines Sprösslings. Wie immer ist der Junge nur von hinten zu sehen, denn die Carpendales zeigen ihr Kind nie erkennbar auf Social Media.

Doch dieses Mal ist der Text zum Bild wichtiger als der Schnappschuss an sich. Denn Wayne Carpendale möchte seine Follower auf etwas aufmerksam machen, das ihm auf der Seele liegt.

Wayne Carpendale für regionales Superfood

"Ich hab eine Riesenbitte an euch", schreibt er an seine Fans gerichtet. "Rund um München gibt's die Beerencafés – wirklich zauberhafte Natur- und Abenteuerspielplätze, mit sauviel Liebe gemacht und komplett ohne Eintritt. Man bekommt dort den besten Beerenkuchen und andere Kleinigkeiten aus Zutaten, die direkt um einen herum erzeugt werden, da man ja mitten in den Beerenfeldern spielt. Regionales Superfood, quasi!"

Diese herrlichen Naturplätze sollen laut Wayne Carpendale aber einer strengeren Ordnung unterzogen werden. "Nun fordert die Stadt mehr Sitzplätze (Hallo, cooler als auf Heuballen geht's doch nich), kein Lagerfeuer, keine Tiere und so weiter. Alles soll weg, was das Erlebnis für Familien so besonders macht. Bürokratie halt", klärt Wayne seine Fans weiter auf.

Petitionsaufruf – wider Willen, aber für eine gute Sache

Um ein Übermaß an Bürokratie in den Beerencafés zu verhindern, unterstützt Wayne Carpendale einen Petitionsaufruf auf 'secure.avaaz.org' und bittet seine Follower, es ihm gleich zu tun. Den Link dazu hat der Schauspieler in seiner Bio gepostet.

"Auch wenn's nur ne regionale Sache ist... Auch wenn's größere Probleme auf der Welt gibt... Auch wenn Euch Petitionsaufrufe genauso nerven wie mich... Und selbst wenn Ihr keine Kinder habt! Unterstützt da bitte und 'unterschreibt' auf der Internetseite", ruft er auf.

Sein Posting schließt der Star mit einer klaren Ansage: Sein Aufruf ist keine versteckte Werbung für die Beerencafés. "Mich hat niemand gebeten, das hier zu machen… ich find's einfach nur…" Statt mit einem Fluch beendet Wayne Carpendale seinen Eintrag mit einem Kackhaufen-Emoji.

© Cover Media