Was ist bei den Beckhams los? Victoria entfernt Tattoo mit Davids Initialen

DE Showbiz - Jahrelang trug Victoria Beckham (48) die Initialen ihres Gatten David (47) auf dem Handgelenk, doch jetzt ist der Körperschmuck verschwunden. Kein Wunder, dass so mancher da erste Zweifel bekommt, ob die Ehe der Designerin und Sängerin mit dem Ex-Fußballer noch so glücklich ist wie am ersten Tag.

"Ich war des Tattoos einfach überdrüssig"

In der US-Show 'Today' wurde das ehemalige Spice Girl jetzt zu den Gerüchten befragt, dass es zwischen ihr und dem Sportler eheliche Spannungen gäbe. Doch für die Entfernung der Tätowierung gibt es eine einfache Erklärung, so Victoria. "Es sah einfach nicht so gut aus, es bedeutet wirklich nicht mehr als das. Die Medien fingen zu spekulieren an, dass ich meinen Mann verlassen würde…Nein." Sie fügte hinzu: "Ich war des Tattoos einfach überdrüssig, ganz einfach." Victoria und David sind seit 25 Jahren zusammen, nachdem sie sich bei einem Fußballspiel kennengelernt hatten.

Singt Victoria Beckham in Glastonbury?

Wo Victoria Beckham schon mal da war, wurde sie natürlich auch gleich zur Zukunft der Spice Girls befragt. Gerüchte über eine weitere Reunion erhielten diese Woche neue Nahrung, nachdem Spekulationen aufkamen, die Girlgroup könnte im kommenden Jahr beim legendären Festival in Glastonbury auftreten. Baby Spice Emma Bunton hatte Öl aufs Feuer gegossen, als sie in einem Podcast erklärte: "Victoria hätte Lust." Ein offizielles Angebot von Glastonbury habe es indes nicht gegeben. 2019 hatten sich die Spice Girls für eine Tour Großbritannien und Irland wieder zusammengefunden, allerdings ohne Posh Spice. Und die würde auch dieses Mal nicht dabei sein, erklärte sie.

"Es wird keine Wiedervereinigung geben. Was ich damit sagen will…ich bin dankbar für die Spice Girls und die Fans und die unglaubliche Karriere, die wir alle hatten. Aber ich liebe, was ich mache, Fashion und Beauty und die Kinder", machte Victoria Beckham die Hoffnungen auf eine Reunion der kompletten Band zunichte.

