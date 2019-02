Allgemein | STAR NEWS

Victoria Beckham treibt ihren Mann in den Wahnsinn

Seit Kurzem gibt uns Designerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (44) gefilterte Einblicke in ihr glamouröses Leben: Auf ihrem eigenen YouTube-Kanal werden wir Zeugen, wie sich der Alltag bei den Beckhams gestaltet und welche neuen Kollektionen die Britin präsentiert. Dabei musste Posh Spice aber ein schmerzliches Geständnis machen.

Im Hotelzimmer herrscht das Chaos

Am Sonntag [17. Februar] war ihr neuer YouTube Channel an den Start gegangen. Victoria Beckham erhofft sich mit dem Launch mehr von ihrem "wahren Ich" zeigen zu können, wie sie selbst sagt. Ob das aber immer so gut ist? Nehmen wir zum Beispiel einen Ausflug nach New York, den die Designerin vor Kurzem dokumentierte. Die Britin war in den Big Apple geflogen, um dort ihre Sportlinie zu präsentieren, die sie gemeinsam mit Reebok herausbringt. Im Video sehen wir ihr Hotelzimmer, in dem es von Kleidung nur so wimmelt, es ist ein einziges Chaos. Eine Unordnung, das ihrem Ehemann David (43) so richtige Probleme bereitet, wie Victoria Beckham zugibt.

David bricht in Panik aus

"Das Chaos mit einem Schrank voller Klamotten, hier noch mehr davon, überall ein Durcheinander…" begleitet Victorias Stimme das Video. "Man kann schon sehen, warum es meinen Mann um den Verstand treibt." Gegensätze ziehen sich offenbar an, denn der Ex-Fußballer ist extrem ordnungsliebend, wie seine Frau weiß: "Er ist wirklich super, super ordentlich, während ich Angst vor Bakterien habe. Ich desinfiziere alles, aber ich bin halt unordentlich, was kann ich da schon machen?" Das hat allerdings Folgen, denn sie gesteht: "David hat schon richtige, ernsthafte Panikattacken bekommen." Das ist keine Überraschung, denn ihr Mann leidet unter einer Form der Zwangsneurose. So kann er zum Beispiel in einem Hotelzimmer nicht relaxen, wenn dort Flugblätter und Bücher herumliegen. Kein Wunder also, wenn ihn Messie-Angewohnheiten in den Wahnsinn treiben. Dennoch: David und Victoria Beckham feiern dieses Jahr ihren 20. Hochzeitstag. Trotz Chaos.

