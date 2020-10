Allgemein | STAR NEWS

Brooklyn Beckham: Heiratet er Nicola Peltz gleich zweimal?

DE Showbiz - Brooklyn Beckham (21) hat mit seiner Verlobten Nicola Peltz (25) Großes vor. Die beiden schweben auf Wolke Sieben und wollen nun ernst machen. Im Januar dieses Jahres hatten sie ihre Beziehung öffentlich gemacht, im Juli wurde ihre Verlobung bekannt gegeben. 2021 geht es vor den Altar.

Jobs für die Familie

Wie ein Insider gegenüber der britischen Zeitung 'The Sun' behauptet, sollen gleich zwei Trauungen im Sommer des kommenden Jahres stattfinden: eine im Vereinten Königreich, Brooklyns Heimat, und eine in Florida, dem Heimatstaat der Schauspielerin Nicola. Brooklyns Eltern David und Victoria sowie seine drei Geschwister sollen ein bedeutender Teil der Zeremonien werden. David Beckham ist zum Zeremonienmeister ernannt worden, während Victoria das Kleid für Nicola als auch den Anzug für ihren Sohn entwerfen soll. Brooklyns kleine Schwester wird Brautjungfer, seine beiden Brüder Romeo und Cruz Trauzeugen.

Brooklyn Beckham muss ohne Rüschen auskommen

Der Insider erklärte: "Sie sind Brüder und beste Freunde. Viele hatten erst angenommen, dass David Trauzeuge wird, aber eigentlich bestand nie ein Zweifel daran, wen Brooklyn als Trauzeugen bestimmen würde. Da er aus so einer berühmten Familie stammt, wollte Brooklyn jemanden wählen, dem er hundertprozentig vertrauen kann. Es ist also die Familie selbst." Mama Victoria soll begeistert von den Hochzeitsplänen gewesen sein, wie es heißt: "Victoria war außer sich und fühlte sich natürlich geehrt. Nicola ist eine wunderschöne Frau und wird in allem toll aussehen. Victoria ist für ihre grazilen, modernen und minimalistischen Designs bekannt. Es wird also nichts mit Rüschen zu sehen geben. Victoria hat auch schon Ideen für einen Anzug."