Was für ein Weihnachtsgeschenk: Neue Musik von Ed Sheeran

DE Showbiz - Auch Superstars brauchen mal eine Pause, und die hatte sich Ed Sheeran (29) in den letzten 18 Monaten auch redlich verdient. So lange ist es nämlich schon her, seit der Sänger ('Shape Of You') zuletzt neue Musik veröffentlichte.

Das Warten hat ein Ende

Doch wenige Tage vor Weihnachten haben seine Fans Grund zu Freudensprüngen, denn am Montag (21. Dezember) bereitete der Superstar ihnen eine unerwartete vorgezogene Bescherung: Um 12 Uhr mittags deutscher Zeit stand der brandneue Track 'Afterglow' zum Streamen bereit, eine Klampfen-Ballade in gewohnter Ed-Sheeran-Manier.

Schon am Vortag hatte sich der Brite Instagram mit einer geheimnisvollen Ankündigung zu Wort gemeldet, schrieb: "Morgen 11 Uhr (britischer Zeit). Ein Weihnachtsgeschenk." In seiner Instagram Story ist Ed zu sehen, wie er sich mit seiner Gitarre hinsetzt. Mehr Details gab es zu dem Zeitpunkt nicht, doch schon da war auf dem Radiosender 'Power Radio' der Songtitel durchgesickert.

Ed Sheeran wurde Vater

Zuletzt hatte Ed Sheeran im Juli 2019 ein Album veröffentlicht, auf dem er unter anderem mit Justin Bieber, Chance The Rapper, Cardi B, Camila Cabello und Stormzy zusammengearbeitet hatte. Dennoch blickt der Star auf ein ereignisreiches Jahr zurück, denn vor Kurzen wurden der Brite und seine Frau Cherry Seaborn erstmals Eltern. Die kleine Lyra erblickte im August das Licht der Welt. Dennoch hat der frisch gebackene Papa offenbar Zeit gefunden, ein kleines Weihnachtsgeschenk für seine Fans vorzubereiten.