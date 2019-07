Allgemein | STAR NEWS

Warum Yvonne Catterfeld Kreuzfahrten über alles liebt

DE German Stars - Eine Schifffahrt, die ist lustig - und vor allem entspannt, wie Yvonne Catterfeld (39) findet. Deswegen macht die Schauspielerin seit fünf Jahren jeden Sommer mit ihrem Mann Oliver Wnuk (43) eine Kreuzfahrt.

Yvonne Catterfeld genießt die Anonymität

"Es ist wirklich die entspannteste Art zu reisen", schwärmt Yvonne im Interview mit 'B.Z.' "Da bin ich wirklich nur privat. Keiner spricht uns auf dem Schiff an." Auch ihr Sohn Charlie (5) ist bei der diesjährigen Kreuzfahrt im Juli mitgefahren. "Wir reisen auf einem Flussschiff. Das ist mit Kind super. Bei der Donau-Reise fährt man durch fünf Orte oder Länder. Und man muss nur ein Mal packen. Das ist ein absoluter Traum, wir lieben das."

Traumschiff? Lieber nicht...

Sticht Yvonne Catterfeld also vielleicht auch im TV einmal in See, zum Beispiel in einer gewissen Kult-Reihe des ZDF? "Nein, eine Rolle im 'Traumschiff' ist für mich ausgeschlossen", sagt sie. Lieber hebt sie sich ihre Schiffsfahrten für den Urlaub auf. Urlaube seien ihr extrem wichtig. "An was erinnert man sich am meisten im Leben? An die Urlaube", findet die Schauspielerin.

