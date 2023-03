Allgemein | STAR NEWS

Warum? Grimes‘ und Elon Musks Tochter heißt jetzt Y

DE Showbiz - Wenn es um seltsame Namen von Promi-Sprösslingen geht, ist das Rennen wohl auf Jahre hinweg gelaufen. Wer wird schon Grimes (35) und Elon Musk (51) übertrumpfen können, die mit ihrem erstgeborenen Sohn X Æ A-Xii (2) und mit ihrer Tochter Exa Dark Sideræl (1) ganz neue Maßstäbe in Sachen "das arme Kind" setzten?

"Oder einfach nur ?"

Doch ein Posting auf Twitter deutet jetzt darauf hin, dass die Sängerin und Künstlerin offenbar auf der Suche nach einfacheren Namens-Lösungen ist. Weniger bizarr sind sie indes nicht. Nachdem ein Twitter-Nutzer einen Kommentar zu einem Babyfoto von Exa Dark Sideræl abgegeben hatte, schrieb Grimes, dass sie den Namen ihrer durch eine Leihmutter zur Welt gekommenen Tochter geändert habe. "Sie heißt jetzt Y oder Why? oder einfach nur ? (aber die Regierung erkennt das nicht an", tweetete der Star. Why heißt auf Deutsch Warum. Es gehe ihr dabei um "Neugier, die ewige Frage…und so…" Grimes hatte bereits zuvor in einem Interview mit ‘Vanity Fair’ erzählt, dass Y der Spitzname ihrer Tochter sei. Jetzt hat sie ihn wohl offiziell geändert.

Grimes und Elon Musk und ihre seltsamen Spitznamen

Das fragliche Posting, welches Grimes auf Twitter geteilt hatte, bestand aus zwei Bildern, eines zeigte sie, eines ihre Tochter. Beide trugen darauf rote Onesies, haben neongelb gefärbte Haare. In der Bildunterschrift heißt es nur: "Y & C." Mit C bezeichnet sich die Sängerin selbst. Das sei ihr Spitzname, hatte sie einst erklärt, und stünde für Lichtgeschwindigkeit. In einem weiteren Tweet fügte sie später hinzu, dass sie normalerweise der Privatsphäre wegen keine Kinderbilder poste, doch auf dem Foto sei ihre Tochter nicht wiederzuerkennen. "Sie macht dabei einen auf Goku oder so", erklärte die Künstlerin hier die Ähnlichkeit ihres Nachwuchses mit einer fiktiven Manga-Figur. Grimes war von 2018 bis 2022 mit Twitter- und Tesla-Boss Elon Musk zusammen.

Bild: Sara De Boer/startraksphoto.com