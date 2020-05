Allgemein | STAR NEWS

Elon Musk: Bittere Attacke von Grimes’ Mama

DE Showbiz - Elon Musk (48) ist vor zwei Wochen Vater eines Babys geworden. Mutter des kleinen Sonnenscheins, der den Namen X Æ A-12 trägt – weil alle anderen schon vergeben waren – ist die Musikerin Grimes (32). Deren Mama wiederum, Reporterin Sandy Garossino, scheint mit dem Partner ihrer Tochter noch zu hadern.

Elon Musk verhält sich wie ein Teenager

Elon Musk hatte Ivanka Trump am Sonntag (17. Mai) auf Twitter vorgeschlagen, die rote Pille zu schlucken – eine Anspielung auf die in 'Matrix' verwendete Medizin, die dafür sorgt, dass man die Welt so sieht, wie sie wirklich ist. Seit Ausstrahlung der Sci-Fi-Trilogy ist der Begriff der roten Pille jedoch von Männerrecht-Aktivisten und Neonazis zweckentfremdet worden. Elon kritisiert schon länger die Ausgangsbeschränkungen, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie verhängt wurden. In einem mittlerweile gelöschten Tweet regte sich Grimes' Mutter auf: "Wenn dein Partner in den letzten zwei Wochen eine schwere Schwangerschaft und herausfordernde Geburt durchgemacht hat, und du älter als 16 Jahre bist, würdest du dann so einen Müll auf Twitter verbreiten?"

Soll Elon in den Knast?

Zudem kommentierte Sandy Garossino den Tweet des kanadischen Aktivisten Gerald Butts, der geschrieben hatte: "Der Typ hat ein drei Wochen altes Baby. Vielleicht mal von den Broflakes Abstand nehmen." Sandy antwortete: "Noch nicht einmal zwei Wochen alt." Der 'Pivot Podcast' hatte außerdem angeregt, Elon Musk sollte dafür festgenommen werden, seine Tesla-Fabrik in Kalifornien wieder eröffnen zu wollen. Sandy teilte den Tweet des Podcasts. Es scheint, als habe die Reporterin gleich mit mehreren Eigenschaften des Milliardärs so ihre Probleme.