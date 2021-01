Allgemein | STAR NEWS

Positiver Corona-Test: Elon Musks Freundin Grimes überrascht mit ihrer Reaktion auf Covid-Diagnose

DE Showbiz - Über Instagram teilte Grimes (32) die frohe Kunde mit: Ein Corona-Test ergab, dass sie positiv ist. Was anderen einen Schreck einjagt, macht die Sängerin froh. Aber die Freundin von Elon Musk (49), mit dem sie im Mai 2020 ein Kind bekommen hat, ist bereits berühmt-berüchtigt für ihre exzentrischen Ansichten.

Grimes genießt die Fieberträume

"Endlich habe ich Covid, aber komischerweise genieße ich die Fieberträume mit Dayquil (Grippemedikament)", schrieb Grimes, deren bürgerlicher Name Claire Boucher ist. Über ihre Symptome ging die Sängerin nicht ins Detail, stattdessen postete sie einen Screenshot eines Plattencovers, 'Good Day' von SZA. "Dieser Song ist soooo", schwärmte sie und beschrieb ihre Gefühle mit mehreren Emojis. Zur Abwechslung also mal jemand, der sich über eine Coronainfektion freut!

Kunst fürs Kind

Grimes liebt "radikale Kunst", erklärte sie schon früher. Ihre Begeisterungsfähigkeit, was ungewöhnliche Eindrücke und Erfahrungen anbelangt, weitet sie auch auf ihren kleinen Sohn aus, der den rätselhaften Namen X AE A-XII trägt. "Ich hab schon 'Apocalypse Now' und so Zeug mit meinem Baby geschaut. Er steht auf radikale Kunst", behauptete sie. "Ich finde es nicht problematisch, mich auf der Ebene mit ihm auseinanderzusetzen."

Um ein eher praktisches Problem zu lösen, tat sich Grimes mit der Endel-App zusammen – sie will "eine bessere Baby-Schlafsituation schaffen". Denn: "Wenn du ein Baby hast, benutzt du immer Maschinen, die ein weißes Rauschen erzeugen. Es ist viel einfacher, sie zum Schlafen zu bekommen, wenn du sie an eine bestimmte Geräuschsituation gewöhnst. Und ich fragte mich 'Kann das nicht etwas künstlerischer sein?' Allgemein gesagt sind Sachen für Babys kreativ echt blöd. Ich möchte nicht, das die Einführung in die Welt mit all diesem nutzlosen Sch**ß erfolgt", befand Grimes, auf deren innovativ erzogenen Sprössling man in Zukunft sicher gespannt sein darf.