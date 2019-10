Allgemein | STAR NEWS

Walking Tour in Ipswich: Ed Sheeran wird zur Touristenattraktion

DE Showbiz - Ed Sheeran (28) ist einer der bekanntesten Künstler aus England der heutigen Zeit und seine Heimatstadt feiert ihn dafür. Der Sänger ('Castle On The Hill') wuchs zwar in dem kleinen Nachbardorf Framlingham auf, doch in Ipswich feierte er seine ersten Erfolge als junger Performer und sammelte erste Bühnenerfahrungen, weshalb es dort bald eine Ed-Walking-Tour geben soll.

Heimatstadt ist stolz auf ihren Star

Fans des Musikers werden durch die Stadt in der Grafschaft Suffolk geführt und klappern dabei alle Stationen ab, die für den Werdegang Ed Sheerans wichtig sind. So kommen die Touristen zum Beispiel an Bars und Clubs vorbei, in denen der Star als unbekannter Teenager auftrat und besuchen außerdem eine Ausstellung von Eds Vater John. Carole Jones, eine Sprecherin des Gemeinderats von Ipswich, erklärte stolz: "Das ist eine fantastische Möglichkeit, in Eds Schuhen zu wandeln und mehr über unseren ganz eigenen Superstar herauszufinden. Ed begann seine musikalische Karriere in seiner Stadt und wir sind sehr stolz auf ihn."

Orte rund um Ed Sheeran

Die Tour beinhaltet außerdem einen Besuch beim Ipswich Town Football Club, dem Fußballteam, das der Musiker unterstützt, und bei der University of Suffolk, von der Ed einen Ehrendoktortitel bekommen hat. Im August beendete der 'Shape of You'-Interpret, der immer noch in der Gegend wohnt, seine 'Divide'-Tour mit vier Auftritten in Ipswichs Chantry Park. Nun ist er wieder daheim und wer weiß: Vielleicht läuft er seiner eigenen Walking Tour ja mal über den Weg?

© Cover Media