Von wegen geizig: Megan Fox beschimpft „Psychos“, die ihr „mangelnde Großzügigkeit“ vorwerfen

DE Showbiz - Megan Fox (37) ist sauer, dass man sie als Geizkragen darstellt. Die Schauspielerin ('Transformers') hatte auf Social Media eine Spendenaktion verbreitet, aber es stellte sich heraus, dass sie selbst gar nicht gespendet hatte.

Warum zahlt sie nicht?

Die Darstellerin hatte darum gebeten, 30.000 Dollar (27.400 Euro) für den Vater ihrer Nageltechnikerin Brittney Boyce durch Spenden zusammenzutragen. Bei ihm war Krebs diagnostiziert wurde. Als dann klar wurde, dass sie selbst gar nichts gegeben hatte, war die Aufregung groß. "Wenn ich so viel Geld hätte wie sie, würde ich 100% der medizinischen Kosten für die Eltern einer Freundin übernehmen, bevor ich Fremde darum bitte", schrieb ein Fan in einem Reddit-Forum. Die so Kritisierte reagierte dann am Donnerstag in einer Instagram Story auf die Vorwürfe.

Megan Fox will sich nicht Geiz vorwerfen lassen

Denn Geiz wollte sich Megan Fox nicht vorwerfen lassen. "Hey ihr Gestalten", begann ihre Nachricht. "Hat irgendjemand von euch die emotionale Intelligenz, um in Betracht zu ziehen, dass Brit vielleicht nicht will, dass ihre prominenten Kunden ihr große Geldsummen spenden, weil das eine Dynamik in ihren Arbeitsbeziehungen erzeugt, die ihr unangenehm ist?"

Die Amerikanerin erklärte dann, dass Boyce sie einfach gebeten habe, die GoFundMe-Seite zu teilen, die jetzt ein Ziel von 60.000 Dollar (54.800 Euro) hat. "Ich habe das getan, worum sie mich gebeten hat. Wenn sie etwas von mir braucht, wird sie mich persönlich fragen und wir regeln das privat”, so der Hollywoodstar weiter. "Eine Sache, derer ihr mich nicht beschuldigen werdet, ist, dass ich geizig bin oder es mir an Großzügigkeit mangelt. Also versucht es an einem anderen Tag (wahrscheinlich morgen!) mit etwas anderem Bullshit, ihr Psychos”, endete eine genervte Megan Fox ihren Beitrag.

