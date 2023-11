Allgemein | STAR NEWS

„…als sie dich aus meinem Inneren reißen“: Megan Fox‘ verarbeitet Fehlgeburt in einem Gedicht

DE Showbiz - Megan Fox (37) ist jetzt offiziell unter die Dichterinnen gegangen. Am Dienstag (7. November) veröffentlichte die Schauspielerin ('Transformers') ihren Gedichtband 'Pretty Boys Are Poisonous' ('Hübsche Jungs sind toxisch') und legt darin ihre Seele bloß.

Megan Fox schüttet ihr Herz aus

Der Star schreibt von dem Schmerz nach einer Fehlgeburt. "Vielleicht, wenn du nicht…wenn ich nicht…" heißt es etwa in einem Auszug, der im Magazin 'People' veröffentlicht wurde. "Ich möchte deine Hand halten, dein Lachen hören…aber jetzt muss ich Goodbye sagen." An anderer Stelle schreibt Megan, wie sie sich vorstellt, ein Baby zu halten, "als sie dich aus meinem Inneren reißen". "Ich würde jeden Preis zahlen", so die Schauspielerin weiter. "Bitte sagt mir, was ist das Lösegeld für ihre Seele?"

Die Frage nach dem Warum

Megan Fox' Partner, Rapper Machine Gun Kelly (33), hatte bereits bei den Billboard Music Awards 2022 über die Tragödie gesprochen, als er seinen Auftritt Megan und "unserem ungeborenen Kind" widmete. In einem Interview mit 'Good Morning America' beschrieb Megan, die drei Kinder mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green hat — ihre Gefühle. "Ich habe sowas nie zuvor durchgemacht. Ich habe drei Kinder, es war also sehr schwer für uns beide. Es hat uns auf eine wilde Reise geschickt, zusammen und getrennt, zusammen und getrennt, zusammen und getrennt, zusammen und getrennt, als wir versuchten, uns zurechtzufinden…Was bedeutet das, warum ist es geschehen?" Auch Machine Gun Kelly hat bereits eine 14-jährige Tochter aus einer Beziehung vor Megan Fox.

Bild: Roger Wong/INSTARimages