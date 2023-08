Allgemein | STAR NEWS

Megan Fox: Vom Skandalstar zur Dichterin

DE Showbiz - Megan Fox (37) ist unter die Dichter*innen gegangen. Am Dienstag (8. August) kündigte die ‘Transformers’-Schauspielerin an, dass noch in diesem Jahr ein Gedichtband von ihr erscheint, dessen Titel ‘Pretty Boys Are Poisonous’ (Hübsche Jungs sind Gift) lautet – offensichtlich eine Anspielung auf ein autobiografisches Werk.

Megan Fox verarbeitete ihre Erfahrungen

"Ich habe ein Buch geschrieben", schrieb sie zu einem Foto, das das Buchcover zeigt – das Bild zeigt eine Schlange, die von einem menschlichen Mund gebissen wird. "Diese Gedichte wurden als Versuch geschrieben, die Krankheit abzuschütteln, die mich aufgrund meines Schweigens heimgesucht hat." Das Werk, das in den USA beim Verlag Simon & Schuster erscheint, soll am 7. November in die Läden kommen. "Ich habe mein Leben lang die Geheimnisse von Männern bewahrt, mein Körper schmerzt vom Gewicht ihrer Sünden", schrieb sie weiter. "Meine Freiheit erwacht auf diesen Seiten zum Leben und ich hoffe, meine Worte können andere inspirieren, sich ihr Glück und ihre Identität zurückzuholen, indem sie ihre Stimme nutzen, um das zu beleuchten, was in der Dunkelheit begraben, aber nicht vergessen wurde."

Humor und Herzschmerz

Auf der Website des Verlages heißt es, dass Megan ihren "frechen Humor" in dieser "herzzerreißenden und dunklen" Sammlung durchscheinen lassen wird. "In über 70 Gedichten zeichnet Fox den Weg nach, wie wir uns in die verwandeln, die wir lieben, selbst wenn wir uns dabei verlieren", ist dort weiter zu lesen. "'Pretty Boys Are Poisonous' ist ein starkes Debüt von einer der bekanntesten Frauen unserer Zeit. Blättert um, beißt in den Apfel und verschlingt das unwiderstehlichste und süchtigstmachende Buch, das ihr in diesem Jahr zu lesen bekommt." Die deutschen Fans von Megan Fox werden ihr Buch wohl im Original lesen müssen, denn von einer deutschen Übersetzung ist bislang noch nichts bekannt.

