Vin Diesel: Frauen gehören doch ans Steuer!

Vin Diesel (51) setzt sich für ein weibliches Spin-off von ‘Fast & Furious’ ein.

Der Darsteller wurde dank des Franchises zur lebenden Actionlegende. Die Reihe hat jedoch mit einigen Problemen zu kämpfen: Zwischen Vin Diesel und The Rock (46) soll es argen Streit geben, und Michelle Rodriguez (40) hat damit gedroht, nicht länger für das Actionspektakel vor der Kamera zu stehen, wenn Frauen nicht stärker in den Vordergrund gerückt werden. Im Juni 2017 hatte sie gegenüber der Presse klipp und klar gemacht: "Ich hoffe, dass sie den Frauen im nächsten Film ein bisschen mehr Liebe zeigen werden, ansonsten werde ich einem beliebten Franchise Lebewohl sagen müssen."

Zumindest Michelles Kollege Vin Diesel setzt sich für sie ein, der angeblich schon fleißig an einem Spin-off des Franchises für die Damen der Schöpfung arbeitet: "In dieser Woche haben wir uns eine Präsentation über das weibliche Spin-off angehört, das ich 2017 kreiert habe." Auf einem Foto, das von Vin Diesel auf Social Media veröffentlicht wurde, ist er zusammen mit der ausführenden Produzentin des Franchises, Samantha Vincent, zu sehen: "Ihr könnt anhand des Grinsen auf Samantas Gesicht erkennen, dass es SEHR aufregend war."

In Stein gemeißelt ist allerdings noch lange nichts. Schließlich ist bereits ein anderes Spin-off zu ‘Fast & Furious’ in Arbeit. Dwayne Johnson und Jason Statham (51) werden ihre Rollen wiederholen und in einem eigenen ‘Hobbs & Shaw’-Film auftreten.

Michelle Rodriguez scheint zunächst befriedigt zu sein. In einem kurzen Instagram-Video ist sie neben Vin Diesel zu sehen, der bekannt gab, dass die ganze Crew im nächsten Monat nach London fliegen wird, um die Arbeit an dem nächsten Film zu beginnen.

